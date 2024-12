Neue Rechte und alte Gleise

Kontext hatte im Vorfeld darüber berichtet: Am vergangenen Samstag wollte sich die Gruppe "Reconquista 21", der Südwest-Ableger der rechtsextremen "Identitären Bewegung", zum "Schwabenkongress" in Ludwigsburg treffen. Auf dem dortigen Rathaushof demonstrierten etwa 600 Leute gegen die Zusammenkunft, die dann aber doch nicht in Ludwigsburg, sondern in einem Sportheim in Nürtingen stattfinden sollte. Nachdem der Wirt von der Polizei angesprochen worden war, so berichtet es die "Stuttgarter Zeitung", habe er die Veranstaltung abgesagt.

Gegen drei Rechtsextreme hat die Nürtinger Polizei ein Aufenthaltsverbot im Stadtgebiet ausgesprochen. In einem Video des rechtsextremen Magazins "Compact" ist "Compact"-Mann Paul Klemm zu sehen, der vernehmlich angekotzt Polizisten bequatscht, die ihn gerade der Stadt verweisen. "Herr Klemm, diese Richtung", sagt einer davon nur, "tschüss". Am Tag darauf noch ein Aufenthaltsverbot, diesmal für Martin Sellner, den Ober-Identitären aus Österreich, der in Augsburg eine Lesung angekündigt hatte.