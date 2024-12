Bezahlkarte für Geflüchtete: Stimmungsmache in der Erstaufnahme

Die serbische Familie Velic – Vater, Mutter, 18-jährige Tochter – gehört am Montag zu den ersten, die ihre Karten bekommen. Der Vater Sinisa findet's gut. "Zu Hause haben wir das nicht." Sie seien Roma, sagt er. Bei der Karte ist ihm auch wichtig: "Sie ist sicherer als Geld, das kann geklaut werden." Er verzieht ärgerlich das Gesicht. Seit zwei Monaten sind die drei in der Erstaufnahme. Die Tochter, die gut englisch und französisch spricht, würde gerne zur Schule gehen, denn am liebsten würde sie Tierpflegerin werden. Der Vater spricht französisch und recht gut deutsch. Denn: "Ich liebe die deutsche Sprache." Er sei LKW-Fahrer, erzählt er. "Bis 20 Tonnen. Ich kann alles fahren. Sofort."

Dass er diese Chance bekommt, ist eher unwahrscheinlich. In der Erstaufnahme Eggenstein-Leopoldshafen werden vor allem Geflüchtete aus Osteuropa, der Türkei und Georgien untergebracht – Menschen, die schlechte Aussichten auf dauerhafte Aufnahme haben. 132 Männer, Frauen und Kinder leben hier in blauen, grünen oder gelben Containerbauten, je zehn in einer Reihe, zwei Stockwerke hoch. Dazu Technikcontainer, zwei Zelte, vor dem Verwaltungscontainer sind ein paar Tannenzweige an einen Pfahl gebunden, geschmückt mit einer roten Zipfelmütze. Die Einrichtung steht am Waldrand, an diesem Tag der Erstausgabe der Bezahlkarte sorgt zu den fast kahlen Bäumen noch graues, feuchtes Wetter für Trostlosigkeit. Um die 40 Frauen und Männer stehen herum, beobachten die eintreffenden Journalist:innen und die Sicherheitsmänner, die in gelben Westen und mit Walkietalkies am Mund nervös hin und her laufen. Ob wegen der Presseleute oder des Staatssekretärs ist nicht ersichtlich.

Zu Hause Elend, hier Bevormundung

Sicherlich nicht nervös sind die Wachleute wegen Jürgen Bode vom Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft. Der gemütlich wirkende, bärtige Mann versucht, in der Erstaufnahme Leute zu qualifizieren oder deren Qualifikationen herauszufinden und zu verbessern – und sei es nur, damit sie in ihrer Heimat besser klar kommen. Die Ehefrau von Sinisa Velic zum Beispiel nehme an einem Nähkurs teil. "Die Familie ist außergewöhnlich", sagt Bode, der weiß: "Die Zustände für Roma auf dem Balkan sind erbärmlich." Er erzählt, dass es einige Bewohner in der Einrichtung gibt, die schon eingewilligt hätten, wieder nach Hause zu gehen. Manche seien schon zum zweiten oder dritten Mal da. Von der Bezahlkarte hält Bode nicht so viel. Er konnte bereits feststellen, dass die notwendige Online-Registrierung der Betroffenen und ihrer Karte nicht ohne sei: "Zu zweit haben wir in zwei Stunden vier Leute geschafft."