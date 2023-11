Migrationspolitik: Ohne Skrupel

Fakten haben es schwer in dieser Debatte. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, wie Politiker:innen am Mythos der Push- und Pull-Faktoren festhalten – einer Theorie, die in der wissenschaftlichen Community schon seit den 1960er-Jahren als überholt gilt, weil sie das komplexe Phänomen der Migration auf einen augenscheinlich simplen Mechanismus reduziert: Menschen würden durch "wegdrückende" Faktoren aus ihrem Herkunftsgebiet gepusht und durch "anziehende Faktoren" in ein anderes Gebiet gelockt. Als ließe sich Migration wie auf Knopfdruck steuern: Wenn wir die Lebensumstände geflüchteter Menschen in Deutschland nur weniger "anziehend" gestalten, wird sich die Fluchtmigration schon reduzieren. Wer glaubt ernsthaft, dass auch nur ein Mensch weniger zur Flucht gezwungen wird, den Kampf ums Überleben und die eigene Existenz aufgibt, weil in Deutschland nun Bezahlkarten für Asylsuchende eingeführt werden sollen?

Obwohl ausgeschlossen ist, dass derartige Abschreckungsmaßnahmen zum erwünschten Ergebnis führen (der Reduktion der Geflüchteten-Zahlen), sind diese Vorschläge jedoch keinesfalls ohne Konsequenzen. Sie machen den Betroffenen das Leben noch schwerer, weil sie ihre ohnehin eingeschränkten Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe weiter begrenzen. Vor allem aber werden wieder einmal genau die Stereotype aufgewärmt, gegen die Geflüchtete sowieso im Alltag permanent kämpfen müssen: Vorschläge zur Einführung eines Arbeitszwangs suggerieren, Geflüchtete wollten nicht arbeiten; Vorschläge zur Einschränkung der gesundheitlichen Versorgung legen nahe, Geflüchtete hätten es auf die Ausbeutung des ohnehin schon maroden deutschen Gesundheitssystems abgesehen – das sich übrigens gerade noch über Wasser halten kann, weil darin 22,5 Prozent Menschen mit Einwanderungsgeschichte arbeiten.

Die Verbreitung der faktenfeindlichen Abwehrrhetorik zeigt, dass rechtsextreme Kräfte die letzten Jahre in Deutschland ganze Arbeit geleistet haben. Und indem nun Politiker:innen aus dem gesamten Spektrum eifrig dazu beitragen, dass sich Fake News zu geflüchteten Menschen in den Köpfen festsetzen, wird der Weg für weitere Wahlerfolge der AfD geebnet.

Als Flüchtlingsrat empfinden wir es als zunehmend schwierig, Gehör in der aktuellen Diskussion zu finden. Unsere grundlegenden Forderungen nach einer menschlichen Flüchtlingspolitik drohen zu verhallen in einer Debatte, die sich ausschließlich auf Instrumente zur Flüchtlingsabwehr fokussiert. Im Vergleich zu 2015/16 gibt es im Bundestag keine relevante Opposition mehr, die sich für NGOs wie der unseren als natürliche Verbündete anbieten würde. Drängt die Ampel-Koalition auf mehr Abwehr, dann verlangt die CDU dieselben Maßnahmen in noch härterer Gangart.

Winfried Kretschmann – bodenlos

In Baden-Württemberg scheint Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor lauter Pragmatismus den Boden unter den Füßen verloren zu haben: Zur letzten Ministerpräsident:innen-Konferenz forderte er zusammen mit den CDU-Regierungschefs eine Externalisierung von Asylverfahren à la britischem Ruanda-Modell – obwohl dieses bekanntermaßen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bereits vorerst gestoppt wurde. Grundsätzliche Gegenrede aus der Parteienlandschaft anlässlich dieser aggressiven Scheinlösungen wird kaum noch laut. Das ist ein Riesenunterschied zu 2015/16, als die grüne Opposition regelmäßig ihre Stimme gegen asylrechtliche Verschärfungen erhob. Heute gelten Forderungen nach dem Einhalten von Grund- und Menschenrechten in der Flüchtlingspolitik als zunehmend radikal.