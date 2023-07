Stuttgarter CDU: Alarmierender Populismus

"Ich hätte nie gedacht, einmal Systembauten und Containern das Wort zu reden", sagte der evangelische Asylpfarrer Joachim Schlecht am vergangenen Freitag. Denn dort seien die Unterbringungsbedingungen schon kaum zumutbar. Doch schon heute gebe es mehrere hundert Geflüchtete in der Stadt, die in überfüllten Notunterkünften ohne jede Privatsphäre auf Feldbetten schlafen, beispielsweise in den Nebenräumen der Schleyer-Halle im Stadtteil Bad Cannstatt. Dass die CDU nun mit populistischer Schaufensterpolitik auf Stimmenfang gehe, nannte der Kirchenmann "unfassbar billig". Auch von katholischer Seite wurde Kritik laut. Christine Göttler-Kienzle von der Kirchengemeinde Stuttgart-Mitte nannte es eigentlich unvorstellbar, "dass eine Partei mit einem C im Namen so etwas macht".

Gesprochen hatten die beiden, neben vielen anderen, auf einer kurzfristig anberaumten Kundgebung der Stuttgarter Grünen, unterstützt von einem breiten Bündnis. Etwa 300 Menschen hatten sich unter dem Motto "Stuttgart bleibt solidarisch" versammelt, um vor dem Rathaus gegen den Kurs der Stuttgarter CDU zu protestieren. Afina Albrecht aus der Ukraine erzählt den Tränen nah, wie die Flucht für sie seit dem russischen Angriffskrieg zum alles überschattenden Thema wurde und sagt, nach jedem Besuch in einer der Notunterkünfte müsse sie sich betäuben, um schlafen zu können. Mit dabei ist auch der ehemalige Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne), der bestätigt, dass es sich um seinen ersten politischen Auftritt seit dem Ende seiner Amtszeit 2021 handelt. Das Thema war ihm wichtig, das Verhalten der CDU nennt er alarmierend. Da Polemik seine Sache nicht ist, "bittet" er die Fraktion, "ihre Haltung noch einmal zu überdenken".

Nopper, der Rebell

Erst kürzlich sorgte der CDU-Chef Friedrich Merz für Irritationen, indem er zuerst sagte, er sei für einen pragmatischen Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene: "Wenn dort ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man dann nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter gemeinsam arbeiten kann." Wenig später behauptete er dann: "Ich lasse mich von niemandem in der Klarheit überbieten, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht in Frage kommt."