Das Stuttgarter Tampon-Gate: Drama-Queens in Anzügen

Wer so respektvoll unterwegs zu sein scheint, hat doch sicher keine Probleme mit einem Kästchen voller Wattestöpsel, der Non-binary- oder Transpersonen seitens der Landeshauptstadt signalisieren will, dass man sie mitdenkt und ernst nimmt. Naja. Nein: Der Oberbürgermeister von Stuttgart stimmte nicht nur im Unwissen darüber, dass mit "Menstruierende" nicht nur Frauen gemeint sind, dagegen, dass im Rathaus Tampon-Spender aufgehängt werden. Nachdem ihm ein Jahr später dünkte, dass auch auf dem Männerklo ein Tamponautomat installiert werden soll, wandelte er seine Verständnisschwäche auf seinen Social-Media-Plattformen in eine ignorante, populistische Kampfansage gegen den aktuell beliebten konservativen Strohmann um:

"#Tampon-Spender auch auf der Herrentoilette: Ich habe mich in den Haushaltsberatungen klar gegen solche Angebote im Stuttgarter #Rathaus ausgesprochen. Leider wurde ich überstimmt. Die aktuelle Debatte in den Medien zeigt, wie weit sich Teile der #Kommunalpolitik von den wirklichen #Sorgen und #Nöten der großen Mehrheit der Menschen entfernt haben."

Jetzt haben "Bild"-Reporter Tampons in der Nase

Nochmal zum Mitschreiben: Frank Nopper, der in seiner Funktion als Vertreter der Stadt Stuttgart bis auf Fassanstiche auf Festen, nach beinahe zwei Jahren im Amt mit so gut wie nichts medial in Erscheinung getreten ist, das "wirkliche" "Sorgen" und "Nöte" der Stadt zum Gegenstand hat, stimmte nicht nur gegen Tampon-Spender auf Frauentoiletten, sondern nutzte darüber hinaus seine Unkenntnis über die Existenz von menstruierenden Menschen, die als Männer leben, für die Partizipation an der aktuell beliebten Hetze gegen marginalisierte Gruppen, die sich im Zuge der Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz in Medien und auf Social-Media-Plattformen niederschlägt.

Das ist marketingtechnisch clever, da sich der Chefsachenmacher sonst nicht besonders durch Engagement jenseits von Instagram-tauglichen Aktionen auszeichnet und so im Gespräch bleibt. Doch dass es ein erwachsener Mann von Welt nötig hat, sich gratismutig gegen die symbolische Sichtbarmachung von Minderheiten in der Gesellschaft zu positionieren, um sein gekränktes Ego ob einer für ihn unzufriedenstellenden Abstimmung im Gemeinderat zu kompensieren, spricht für eine dann doch sehr beschränkte Welt. Auch, wenn sich der tatsächliche Verbrauch von Tampons auf dem Männerklo in diesem Pilot-Projekt sehr wahrscheinlich in Grenzen halten wird.