VfB Stuttgart Herrenfußball: Wortspiele mit Wimmer

Und jetzt mag diese lange Einleitung ein wenig überraschend daherkommen, weil es hier eigentlich wieder mal um Baden-Württembergs größten Sportverein VfB Stuttgart beziehungsweise dessen in eine Aktiengesellschaft ausgegliederte Sektion Profifußball geht. Aber hey, auch hier fragen wir uns doch, warum? Warum zur Hölle schon wieder ein solches Elend, Funktionärselend und fußballerisches Elend, warum?

Ich weiß schon gar nicht mehr genau, zum wievielten Mal ich heuer beginne, mich mit dem Szenario eines Abstiegs konkreter auseinanderzusetzen. Mir schöne Auswärtsfahrten auf den Betzenberg oder nach Bochum vorzustellen (wobei letztere ja nun deutlich stärkere fußballerische Lebenszeichen von sich geben als der VfB), so von wegen es gibt Schlimmeres als die zweite Liga. Sorgenvoller Blick auf die eigene Gesundheit andererseits wegen der Anstoßzeiten – so früh am Tag schon Bier? Warum dieser Schweinezyklus, das wiederkehrende Elend so sicher wie das Amen in der Kirche? Warum machen wir Fehler, erkennen sie, behaupten, alles eingesehen und entsprechend reagiert zu haben – nur um in unschöner Regelmäßigkeit ein paar Jahre später wieder genauso dazustehen, dieselben Fehler zu machen?

Zunächst mal ist zu konstatieren, dass alle verrückt geworden sind. So wie im letzten Spiel der vergangenen Saison das Tor gegen Köln in der Nachspielzeit bis heute fast zum Champions League-Triumph verklärt wird, so waren es jetzt schon wieder die Siege gegen Bochum im Bundesligaduell Doof vs Arg Doof und ein Pokalspiel gegen einen sich selbst zerlegenden Zweitligisten, die den Eindruck entstehen ließen, die handelnden Personen beim VfB fühlten sich wie indigene Bewohner Nordamerikas im Klischee-Western einst: bis oben voll mit Feuerwasser im Morgengrauen mit Kriegsgeheul, nacktem Oberkörper und ohne Sattel um die Wagenburg reiten und denken, die Kugeln des weißen Mannes könnten ihnen nichts anhaben. Selten war eine Klatsche erwartbarer als das 0:5 in Dortmund am vergangenen Samstag, da musste der BVB noch nicht mal besonders gut spielen.

Alle Fehler werden immer wieder gemacht

Die Gründe für derart desolate Leistungen kommen wie fast immer als bunter Strauß daher, es sind ihrer geradezu Legionen. Gemäß der fußballerischen Weisheit "was zählt ist auf dem Platz" ist hier aber zuvorderst der bestenfalls mittelmäßige Kader zu nennen. Viel besser als Platz 14 sind wir eben nicht, ja wie denn auch, bitteschön? Was uns direktemeng zu der Person führt, die für diesen Kader verantwortlich zeichnet. Einer Person, die darüber hinaus schon qua Amt auch die aktuelle Trainersuche verantwortet, die seine Überforderung allzu deutlich durchscheinen lässt. Sven Mislintat ist eben doch in erster Linie ein guter Scout und als Teil eines funktionierenden Teams möglicherweise auch Kaderplaner. Aber als Alleinverantwortlicher und für alles Zuständiger ist er nun mal überfordert, und nicht dass das neu wäre beim VfB.