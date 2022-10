Interakt im Theaterhaus: Wenn Frauen böse werden

Böse: Das sind hier zunächst Frauen wie Kalesnikava, die weggesperrt werden, weil sie den Machthabern ein Dorn im Auge sind. Sie sind nicht per se böse – falls es das überhaupt gibt – sondern in den Augen der Männer, die ihre Dominanz bedroht sehen. Auch wenn sie gar nicht die Macht an sich reißen wollen, sondern für eine Demokratisierung eintreten wie Kalesnikava. Frauen, die selbst mitreden wollen, statt sich von Männern bestimmen zu lassen: Das gibt es überall auf der Welt, ebenso wie Männer, die das nicht ertragen.

"Es geht auch darum: Was ist überhaupt eine Frau?", bemerkt Schädler. Rein biologisch, körperlich ist die Frage nicht schwer zu beantworten. Aber darüber hinaus: Welche Rollen kann, soll oder will eine Frau einnehmen? Treffen die traditionellen Zuschreibungen noch zu? Fragen, die unter dem Begriff Gender viel diskutiert werden. Es geht aber auch ohne den Anglizismus, der im Ruch steht, eine Marotte von Akademiker:innen zu sein.

Montagabend, der erste Durchlauf des ganzen Programms, ganz oben im Theaterhaus, im Proberaum des Veranstalters "Musik der Jahrhunderte", wo dann auch die Aufführungen stattfinden. Alles in Weiß: die Vorhänge ringsum, die Kostüme der Musikerinnen, jede anders, denn es geht ja um Rollen, die ihnen zugeschrieben werden oder die sie einnehmen wollen. Sie holen die Zuschauer ab, die durch den Vorhang treten.

"Me encuentro en la cárcel", spricht Debora Vilchez den Eintretenden in spanischer Sprache an, "porque tengo el coraje." "Ich befinde mich im Gefängnis, weil ich den Mut habe." Vilchez bezieht sich auf die peruanische Avantgarde-Autorin und Aktivistin Magda Portal (1900–1989), deren Text sie spricht. So hat jede:r der sechs Darsteller:innen eine Figur, die sie sich zum Vorbild nimmt: Aleksandra Dzenisenia aus Minsk etwa, die das ukrainische Hackbrett Cimbalom spielt, spricht französisch und wird als Simone Weil, "eine jüdische Frau, die in verschiedene Konzentrationslager deportiert wurde", später Reden schwingen. "Ich bin Maria Kalesnikava. Ich bin Julia Pajevska", erklärt Vitrenko auf ukrainisch, übernimmt so die Rolle ihrer Kollegin und der ukrainischen Sanitäterin Julia Pajevska, auch Taira genannt. "Tonight my name is Orlando", gibt Fender Schrade bekannt – die Romanfigur von Virginia Woolf, die sich von allen Geschlechterrollen frei gemacht hat und nun, ein wenig doppeldeutig, den Zuschauern Plätze zuweist.

In wenigen Tagen muss das Stück sitzen

Schrade wird im Lauf des Stücks Rock gegen Hose vertauschen. "You want to break me/ suffocate me/ you lock me away/ you want to eat me alive", singen Nina Sára Horváth, Viktoriia Vitrenko und Nesindano Xhoes Namises – "Du willst mich brechen, ersticken, mich wegsperren, mich bei lebendigem Leib verspeisen." Aber: "I won't surrender/ I will not give up" – "Ich werde nicht aufgeben."

Böse, das kann zumindest auf Deutsch auch heißen: Frauen, die böse werden. "What it means to be a bad woman", singt Vitrenko. Das Stück lebt von der Improvisation, dem Spielerischen: Wortspiele, Schattenspiele; der Vorhang wird zum Requisit, die Körper der Frauen wortwörtlich zur Projektionsfläche. Und es lebt von der Vielfalt. Spoken Word Poetry auf Khoekhoe neben europäischer Literatur, Mundbogen trifft auf Cimbalom, Belarus auf Peru und Ägypten.