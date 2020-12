Württembergischer Kunstverein: Offenes Haus, auch während Corona

"Das war total wichtig, dieses Treffen", unterstreicht Madina Muse Mohamed, die von 2012 bis 2017 die Regionalgruppe der Initiative geleitet hat. Die ISD gibt es seit den 1980er-Jahren, mitbegründet von der Lyrikerin und Aktivistin May Ayim. "Welche Räume für politische Veranstaltungen haben wir denn in Stuttgart?" fragt Mohamed. "Insbesondere für junge migrantische Initiativen." In anderen Städten sei dies besser. Mohamed muss es wissen, denn sie arbeitet im Veranstaltungsmanagement der Robert Bosch Stiftung in Berlin. Mohamed hat das Kunstgebäude in dieser Zeit auch als Workspace genutzt. "Wo sollen junge KünstlerInnen und AktivistInnen sonst arbeiten?" fragt die junge Stuttgarterin und findet es "schade, dass das jetzt schon wieder kaputt gemacht wird."

Luftabzug und Tische mit Plexiglas

Möglich war die Nutzung des Kunstgebäudes wegen des dortigen Hygienekonzepts. Masken und Abstand sind selbstverständlich; diszipliniert haben sich alle Besucher registriert. Unter der hohen Kuppel zieht die Luft nach oben ab, durch Absaugung verstärkt. Zudem hat der Kunstverein, schon während der Schließungen im Frühjahr, Tische mit einem Plexiglaskreuz konstruiert, an denen sich vier Personen ohne Gefahr unterhalten können. Im Vergleich zu Shopping Malls und manchen Arbeitsplätzen kann der Saal, der derzeit ohnehin nur von maximal 60 Personen mit Abstand genutzt werden kann, als ausgesprochen sicher gelten.