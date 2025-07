Umgang mit "Arbeitsscheuen" in der NS-Zeit: Wie alte Stigmata die Sozialpolitik prägen

Foto: Julian Rettig

Sebastian Wenger, geboren 1988 in Böblingen, studierte Geschichtswissenschaften und Kunstgeschichte an den Universitäten Stuttgart und Tübingen. Von 2016 bis 2019 war er Promotionsstipendiat am Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung und arbeitete in dieser Zeit an seiner Dissertation zum Thema "Arzt – ein krank machender Beruf? Arbeitsbelastungen, Gesundheit und Krankheit von Ärztinnen und Ärzten im ausgehenden 19. und 20. Jahrhundert". Die Promotion folgte 2020. Im gleichen Jahr wurde er für seine Dissertation mit dem Wilhelm-Zimmermann-Preis der Universität Stuttgart ausgezeichnet. Seit 2020 arbeitet Wenger als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Medizin in Stuttgart. (fs)