Vergessene Künstlerinnen: Die feinsten Arbeiten

"In mir sind gerade 2 Naturen", hält Marie Polack 1917, während ihres Studiums bei Adolf Hölzel, in ihrem Tagebuch fest: "Die eine will ganz frei und unabhängig sein, nur arbeiten u. sich zu einer möglichst großen Höhe im Können bringen … die andere … möchte ihrem Hans eine ganz furchtbar nette u. eine feine stimmungsvolle urgemütliche Häuslichkeit schaffen." Ein Jahr später heiratete die Apothekertochter aus Schöntal an der Jagst den Chemiker Hans Sieger, folgte ihm nach Rheinfelden und Frankfurt, half ihm in der Weltwirtschaftskrise durch die Arbeitslosigkeit. Die Malerei gab sie dennoch nie auf, unterbrochen nur durch die Mitarbeit in der Apotheke ihrer Familie. Ihre erste Einzelausstellung fand 1971, ein Jahr nach ihrem Tod, in Schwäbisch Hall im Hällisch-Fränkischen Museum statt, wo sich seit 2003 auch ihr Nachlass befindet.