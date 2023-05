Mothers*, Warriors, and Poets: Fürsorgliche Kriegerinnen

Die Gruppe Mothers*, Warriors, and Poets – das sind die Stuttgarterinnen Anna Gohmert, Renate Liebel und Marie Lienhard – hat sich auf die Fahnen geschrieben, an diesen Verhältnissen etwas zu ändern. Sie waren bisher nur mit einer einwöchigen Präsentation im September 2021 an den Wagenhallen in Erscheinung getreten, wo Liebel und Lienhard ihre Ateliers haben. Gegenüber der jetzigen Ausstellung im Stadtpalais hatte diese – an der auch Nicht-Stuttgarterinnen beteiligt waren – allerdings den Vorzug, dass einige Arbeiten dabei waren, die das Thema sehr sinnfällig machten.

Hannah Cooke, die in Karlsruhe lebt, etwa reagierte auf die Aussage der serbischen Performance-Künstlerin Marina Abramović, Frauen seien in der Kunst deshalb weniger erfolgreich als Männer, weil sie nicht auf Kinder und Familie verzichten wollten. Abramović hatte 2010 im Museum of Modern Art in New York drei Monate auf einem Stuhl sitzend den Ausstellungsbesuchern unverwandt in die Augen gestarrt.