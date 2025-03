Comic "Die Frau als Mensch": Stolze Jägerinnen, egalitäre Kulturen

Die Begeisterung für das Thema verband sich mit dem Bedürfnis, bestehende Normen und Rollen infrage zu stellen. Und mit einem Interesse für Kunst. Und so nimmt "Die Frau als Mensch" seinen Ausgangspunkt auch in der Kunst, genauer: in den Anfängen der menschlichen Kunst.

"Mich hat Eiszeitkunst immer interessiert, weil es so ein Gegensatz zur heutigen Kunst ist, die stark männlich dominiert ist. In der Eiszeitkunst ist es genau umgekehrt", erzählt Ulli Lust bei der Buchpräsentation im Februar in der Stuttgarter Stadtbibliothek. Und tatsächlich: Die älteste bekannte Menschenskulptur, eine sechs Zentimeter hohe Figur aus Mammutelfenbein, etwa 40.000 Jahre alt, ist zweifelsfrei weiblich. Verteilt über den ganzen Globus wurden relativ ähnliche, meist stark stilisierte Frauendarstellungen gefunden, die aus der Frühgeschichte stammen. Männer werden relativ selten als Skulpturen oder in Höhlenmalereien dargestellt, und wenn, dann meist mit Tierköpfen.

Hundertmal mehr Frauendarstellungen

Was lässt sich daraus schließen? Diese Frage illustriert Lust in ihrem Comic mit einem eigenen Erlebnis: Nachdem bei einem Vortrag über Eiszeitkunst der Dozent 45 Minuten lang Beispiele gezeigt hat, fragt sie ihn nach der mengenmäßigen Verteilung von Männer- und Frauendarstellungen in den Artefakten. Er antwortet: "Circa eins zu Hundert." Und womit lässt sich dieses Missverhältnis erklären? Die Antwort des Vortragenden: "Nun, das erklärt sich aus der Tatsache, dass Männer wichtiger waren als Frauen." Die Logik dahinter sucht man vergebens, aber das Beispiel zeigt herrlich, wie stark fest verankerte Vorstellungen die Wahrnehmung und Deutung von Fundstücken bestimmen.

Konkret können unter den europäischen Fundstücken der sogenannten paläolithischen Kunst (40.000 bis 11.000 Jahre alt) insgesamt 702 Ganzkörperdarstellungen von Menschen identifiziert werden, davon sind 74 deutlich als männlich erkennbar, weil Hodensack und/oder Penis dargestellt sind. Ob sie vor allem von Männern oder von Frauen gemacht wurden oder von beiden in gleichem Maße, weiß man nicht. Und Ulli Lusts zeichnerisch umgesetzte Mutmaßung, wenn Männer die Ikonografie entwickelt und Fruchtbarkeitsgöttinnen im Sinn gehabt hätten, würde es mehr Darstellungen mit gespreizten Beinen geben, ist zwar nicht unplausibel, aber dennoch spekulativ.

Gleichberechtigung in den Frühgesellschaften