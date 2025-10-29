500 Jahre Bauernkrieg: Krieg gegen die Bauern?

Vieles ist gesagt worden. Ergänzungen sind angebracht. Ein Versuch.

Thomas Müntzer forderte Freiheit und Gleichheit für alle. Und er forderte einen Aufbruch in der katholischen Kirche, die auch in Lateinamerika einen theologischen Rebellen hatte, der die Bestialitäten des spanischen Kolonialismus bekämpfte: den Dominikanerpriester Bartolomé de las Casas (1484 bis 1566). Er forderte am Beispiel der Rechtlosigkeit der Indianer eine Rechtsgemeinschaft aller Menschen. Diese Befreiungstheologie wurde von Anbeginn im Vatikan angefeindet, zuletzt durch einen Papst namens Joseph Ratzinger.

Vorspiel späterer Grausamkeiten

Wie Kirche und Adel den Aufstand der Bauern abschlachten ließen, war das Vorspiel dessen, was das "christliche,", das "zivilisierte" Europa wenig später in seinen Kolonien praktizierte. Die Bauern wurden als besoffene, gewalttätige Dummköpfe verhöhnt. Noch heute ist auf dem Marktplatz in Mainz in einem Brunnenrelief ein aufständischer Bauer als Mistkerl porträtiert. Thomas Müntzer wurde nach grauenvollen Foltern geköpft, sein Kopf aufgespießt aufgestellt. Den Prediger der Bauern, Matthias Waibel, hängten sie am Seil, das ihm das Genick brach, an einen Baum vor der Freien Reichsstadt Leutkirch.

Vergleichbare Grausamkeiten sah man später – in der Hochzeit bis zur Endphase des europäischen Kolonialismus – zuhauf. In Kenia hängten die britischen Kolonialherren die aufständischen Mau-Mau-Rebellen um 1960 nackt an die Bäume und folterten deren Anführer in einem KZ-ähnlichen Internierungslagern zu Tode. Es gab koloniale Massenmorde der Franzosen in den 1950er- und 60er-Jahren in Algerien, der Niederländer Ende der 1940er-Jahre in Indonesien, es gab den Völkermord der Deutschen an den Herero und Nama ab 1904 im heutigen Namibia. Im Kongo ließ um 1900 der belgische König Leopold in seiner Privatkolonie Aufständischen die Hände abschlagen.

Historische Wahrheit wird romantisiert

Am entsetzlichsten wüteten vor 500 Jahren die 4.000 Landsknechte, die der Truchsess von Waldburg nach der Schlacht bei Parma anheuerte. Sie brannten Höfe und Dörfer mitsamt den Einwohnern nieder, vergewaltigten die Frauen, vierteilten die Bauern. Bis heute wird die historische Wahrheit romantisiert. Als wären die Landsknechte fröhlich trommelnd und pfeifend durch die historischen Altstädte gelatscht wie beim Rutenfest in Ravensburg. Aber es waren Söldner, Söldner wie die mordenden, plündernden Truppen der Gruppe Wagner des Putin-Verbündeten Prigoschin in Westafrika.

In Waldburg und Weingarten gibt es eine "Bauernjörg-Straße". Klingt, als handle es sich um einen Bauernführer. Doch sie ist benannt nach dem kriegslüsternen Adligen, den Martin Walser als "Waldburger Blutsau" bezeichnete. Beim Mittelaltermarkt in Bad Schussenried im Juni dieses Jahres war ein Landsknecht- und Bauernlager mit "edlen vrouwen und ridder" zu erleben, um Kinder "für den Bauernkrieg zu begeistern". Historischer Kitsch.

Es ging 1525 um das Recht der Bauern auf eine eigene Kultur, um ein Leben über dem Existenzminimum. Heute lebt ein Drittel der Menschheit unterhalb des Existenzminimums, die Mehrheit davon im Globalen Süden.

Es ging um 1500 um eine Kirche, deren Repräsentanten die Unterdrückung der Bauern theologisch rechtfertigten, so wie sie später den Kolonialismus rechtfertigten. Die Indigenen in Lateinamerika wurden getauft, bevor sie sich in den Minen zu Tode schuften mussten. Priester der Armen wie Oscar Romero oder Ernesto Cardenal ermächtigten mit der Botschaft Jesu die Armen, wie ein Thomas Müntzer es tat. Heute entpolitisieren, penetrieren Evangelikale aus den USA die sozialen Bewegungen in Afrika.

Gegen eine Steuer, den Zehnten, wehrten sich die Bauern im Mittelalter in Oberschwaben. 1901 ist die britische Kolonialmacht ähnlich erfinderisch in Ostafrika. Zur Finanzierung der Kolonialarmee erfindet sie die "head and hut tax", die Kopf- und Hüttensteuer. Um die bezahlen zu können, gingen die Bauern in die Minen und auf die Teeplantagen.

Landraub vor 500 Jahren und heute

1525 schrieb der Kürschner Sebastian Lotzer aus Memmingen, Verfasser der 12 Artikel, über die aufständischen Bauern: "Ein Leben frei begehrend können sie nicht ungehorsam oder aufrührerisch genannt werden." Sie hatten, äußerlich zumindest, ihre Freiheit erkämpft, gehörten keinem anderen Menschen mehr, konnten sich frei bewegen, Wald, Weiden und Flüsse gemeinsam nutzen. Allmende nannte man solche Gemeindeflächen, und dass Adlige ab dem 15. Jahrhundert viele dieser Flächen für sich beanspruchten, war ein Grund für den Aufstand der Bauern. Der Großteil des Bodens, der ihnen geraubt worden war, sollte noch lange, mancher für immer, den Klöstern und dem Adel gehören. Nur langsam entwickelte sich der eigenständige Bauernstand in Westeuropa.

Heute gibt es weltweit 2,5 Milliarden Kleinbauern mit 570 Millionen Höfen. Sie produzieren global die meisten Nahrungsmittel, doch die Mehrheit von ihnen gehört zu den Ärmsten, weil internationale Supermarktketten wie Tesco, Sainsbury, WalMart oder Aldi die Preise diktieren und die Kleinbauern von ihnen abhängig sind. Und 820 Millionen Menschen hungern weltweit, zwei Milliarden an verborgenem, also nicht sichtbarem Hunger, womit der Mangel an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen bezeichnet wird.

Einige Beispiele: Millionen Kleinbauern wurden im Nordeste do Brasil ihres Landes beraubt, um dort eines der größten Anbaugebiete für Soja entstehen zu lassen. Landgrabbing wird diese Praxis genannt, die im gesamten Globalen Süden von Nahrungs- und Chemiekonzernen wie Cargill, Unilever, Nestlé, Nabisco, Bayer-Monsanto, Chiquita, Tyson Fruit, PepsiCo, Nestlé oder von Investoren betrieben wird. Auf den riesigen Plantagen, die dort entstehen, werden die auf ihnen arbeitenden Menschen und die Böden mit Pestiziden und Herbiziden verseucht. Agrobusiness ohne Kleinbauern, für unsere Fleischgier, unsere Avocados und Bananen, unseren Süßkram und die Lederstiefelchen.

Bäuerliches Wissen wird kapitalisiert

Und es geht nicht nur um das Land. Saatgutkonzerne wie Bayer Sciene Crop, Bayer Monsanto und Cargill kaufen sich mit riesigen Bestechungssummen und mit politischer Erpressung der US-Regierung Landwirtschaftsministerien und die wenigen Universitätsinstitute für Agrarwissenschaften. Mit dramatischen Folgen. In indischen Bundesstaaten wie Maharashtra begingen und begehen Tausende Kleinbauern Suizid, nachdem sie sich auf die Lügen der Konzerne eingelassen hatten, gentechnisch veränderte BT-Baumwolle werde ihre Gewinne verdoppeln. Denn für den Anbau hätten sie Laborsaatgut benötigt, abgestimmt auf spezielle Kunstdünger, Pestizide, Bewässerungsanlagen. Die aber können sich Kleinbauern nicht leisten.