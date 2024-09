Instrumentalisierung durch die extreme Rechte: Vom Bauernkrieg zum Bauernprotest

Dem "Heimatrecht der Völker im eigenen Land" hat sich die rechtsextreme Monatszeitschrift "Unabhängige Nachrichten" aus dem nordrhein-westfälischen Oberhausen verschrieben. Das im 56. Jahrgang erscheinende Blatt begrüßt die Bauernproteste mit dem Titel "Was lange gärt, wird endlich Wut!". Gegen "den Volkswillen" könne "nicht auf Dauer regiert werden". Bauern seien demnach "schon immer eine ‚aufmüpfige Truppe’". Die "Unabhängigen Nachrichten" kennen den Grund: "Wahrscheinlich liegt es am Umgang mit der Natur und der vielen frischen Luft, die den Geist wachhält und den Landwirt für anstehende politische Umwälzungen sensibilisiert." Der Bauernkrieg sei "fester Bestandteil der deutschen Geschichte" notieren die Blattmacher.

Vereinzelt wurde bei Demonstrationen der Bauern an LKWs und Traktoren die Fahne der Landvolkbewegung, ein weißer Pflug mit rotem Schwert auf schwarzem Grund, gezeigt. Die "Unabhängigen Nachrichten" empfehlen: "An jeden Traktor diese Fahne! – Nur so emanzipieren sich freie, deutsche Bauern von ihren Funktionären und können den Politikern nicht nur symbolisch die 'Rote Karte' zeigen." Die historische Landvolkbewegung war eine völkische, antisemitische und antidemokratische Bewegung, die in den 1930er Jahren zu großen Teilen in der NSDAP aufging.

Landvolkfahne für 19,90 Euro

Zum Preis von 19,90 Euro wird die Landvolkfahne von Ralph Tegethoff auf dessen Homepage "Zenker Militaria" im nordrhein-westfälischen Bad Honnef angeboten. Tegethoff war jahrzehntelang bundesweit in Neonazi-Zusammenhängen aktiv als Organisator und Redner. Politisch engagierte er sich bei den zwischenzeitlich verbotenen Neonazi-Vereinigungen Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei (FAP) und Wiking-Jugend (WJ). Der Verfassungsschutz notierte zu ihm: "Eine besondere Vorliebe hat Tegethoff für militärische Verhaltensmuster: Er lässt seine 'Kameraden' gerne 'antreten' und organisiert Geländespiele."

Das Gemälde zum Bauernkrieg schlechthin findet sich im thüringischen Bad Frankenhausen. Geschaffen hat das monumentale Bild zu DDR-Zeiten der Leipziger Maler Werner Tübke. Beim heutigen Bad Frankenhausen fand 1525 eine der bedeutendsten Schlachten des Bauernkrieges statt. 6.000 Bauern wurden getötet und der Freiheitskämpfer Thomas Müntzer von den Herrschenden gefoltert und enthauptet. Auch dieses Kunstwerk und Müntzer missbrauchen Rechtsextremisten immer wieder für ihre Zwecke, um eine Gleichsetzung des damaligen feudalistischen Obrigkeitsstaates mit dem heutigen demokratischen Rechtsstaat zu betreiben. Der Hitler-treue "Reichsbote", ein Blättchen selbsternannter "Reichsbürger", lobt die "mit altmeisterlichem Können" geschaffenen "mythischen Bilder" und "Szenen aus dem Volksleben" des Gemäldes. Laut "Reichsbote" spürt der Betrachter des Gemäldes "das Hereinwirken mythischer Ströme in die Gegenwart".

Elsässer vereinnahmt Müntzer als "Vorkämpfer des Volkes gegen die Eliten", einer der "vielen unten gegen die wenigen oben". Im April 2014 vereinnahmte der von linksaußen ins rechtsextreme Sektierertum gewanderte Elsässer den Revolutionär Müntzer auf einer Montagsdemonstration in Berlin: "Die heutige Gesellschaft ähnelt wieder der des Mittelalters. Auf der einen Seite stehen die supranationalen Dynastien, auf der anderen Seite das Volk." So sei "es auch heute", postuliert der Rechtsextremist. Wenn er sich "einer Tradition verpflichtet fühle", dann der von Thomas Müntzer, so Elsässer.