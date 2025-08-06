Völkische Geschlechterpolitik: Heute wie gestern

Biopolitische Diktatur der Nazis

In den 1920er-Jahren begegneten sich auch der Nationalsozialismus und die Eugenik – ein damals nicht nur in Deutschland populäres Konzept der Gesundheitspolitik, das darauf abzielte, Fortpflanzung zu steuern und vermeintlich gute Erbanlagen zu vermehren. In Deutschland wurde die Eugenik unter den Begriffen "Rassenhygiene" und "Volkshygiene" übernommen und schnell in die NS-Politik integriert. So war eine der ersten Maßnahmen des NS-Staates das "Gesetz zur Verhütung erkrankten Nachwuchses", beschlossen am 14. Juli 1933, in Kraft getreten am 1. Januar 1934. Rund 400.000 Deutsche waren davon betroffen, vor allem Frauen, die zwangssterilisiert wurden – etwa, weil sie von den Nazis als "schwachsinnig" klassifiziert wurden. Mit rassenhygienischen Maßnahmen tat sich dabei unter anderem der Stuttgarter NS-Oberbürgermeisters Karl Strölin hervor (siehe Kasten). Ihre schlimmsten Ausprägungen erfuhren diese Ideen in der massenhaften "Vernichtung unwerten Lebens", dem Mord an Kranken und Behinderten. In diesem Sinne sei der Nationalsozialismus eine "biopolitische Diktatur" gewesen, sagt Stöckle.

Die Steuerung von Sexualität und Fortpflanzung spiegelt sich auch in der völkischen Geschlechterideologie wider: Die Familie gilt als Keimzelle des Volkes und um dessen Fortbestand zu sichern, werden in biologistischer Argumentation die Rollen zugewiesen. "Eine Gleichstellung der Geschlechter wird abgelehnt", erklärt Stöckle, und entsprechend würden Selbstbestimmung über Geschlechterrollen, Homosexualität, Trans- und Intergeschlechtlichkeit "als Bedrohung für die völkische Ordnung" und als "unnatürlich" diffamiert.

Deswegen ist die völkische Ideologie auch antifeministisch und queer-feindlich: Beides werde "als Angriff auf die 'natürliche Ordnung' und die 'Basis des Volkes', die Familie, angesehen. "Jede Infragestellung der traditionellen Rollenbilder gilt als Gefahr für die Gemeinschaft", sagt Stöckle.

Mit Kriegsende 1945 verschwand das völkische Denken nicht. Homosexuelle Menschen, Inter- und Trans-Personen, die in der NS-Zeit KZ-Haft und andere Repressalien erleiden mussten, galten nach dem Krieg nicht als politisch Verfolgte und erhielten daher in der Regel keine Entschädigung.

Völkische Kontinuitäten in die Gegenwart

Wie nahtlos es die Positionen der völkischen Geschlechterideologie in die Gegenwart geschafft haben, lässt sich an vielen Äußerungen von AfD-Mitgliedern aufzeigen. Die thüringische Landtagsabgeordnete Wiebke Muhsal postete etwa auf Facebook die Slogans "Männlichkeit ist kein soziales Konstrukt" und "Weiblichkeit ist kein soziales Konstrukt" – hinterlegt mit Bildern einer Ritterrüstung und einer Frau mit Baby im Arm.

Und allein mit Aussagen von Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke – der auch schon offen für eine Rehabilitierung der Begriffe "völkisch" und "Volksgemeinschaft" eintrat – ließen sich Bände füllen. In seiner Erfurter Rede im November 2015 etwa sagte er: "Wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft". Dass Männer die Verantwortung für Familie, Beruf und die Politik tragen sollten, führt Höcke auf natürliche Unterschiede der Geschlechter zurück: "Wehrhaftigkeit, Weisheit und Führung beim Mann – Intuition, Sanftmut und Hingabe bei der Frau".

Dass ihr vor allem die völkischen Positionen eine Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch das Bundesamt für Verfassungsschutz eingebracht hat, mag dann doch einige AfDler beunruhigt haben. In den vergangenen Wochen ist innerhalb der Partei ein Streit ausgebrochen über den Begriff der "Remigration" – eine rechtsextreme Chiffre dafür, dass zur Wiederherstellung einer vermeintlich ethnisch-homogenen Bevölkerung auch deutsche Staatsbürger, die als kulturell oder ethnisch unpassend angesehen werden, "remigriert", also abgeschoben werden sollen. Ein ganz klar völkisch inspiriertes Konzept. Der Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah fordert nun eine Abkehr vom Begriff "Remigration" – worüber ein Streit zwischen ihm und dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner, einem führenden Kopf der Identitären Bewegung (IB) und Propagandist des "Remigrations"-Begriffs, ausgebrochen ist.