Lesbisch und rechts: Queere Fronten

Die Pädagogin Guida Diehl (1868 bis 1961) gehörte ebenfalls zu dieser Kategorie. Sie verfasste frauenpolitische Schriften, setzte sich für das Frauenwahlrecht ein und entwickelte gleichzeitig ein immer stärkeres völkisches, rassistisches und antisemitisches Denken, schließlich wurde sie zu einer glühenden Verehrerin Hitlers. Historikerin Silvia Lange geht davon aus, dass die zum Christentum konvertierte Jüdin Lina Lejeune, mit der Guida Diehl zusammenlebte, ihre Lebensgefährtin war.

Trotz der systematischen Verfolgung von Homosexuellen in der NS-Zeit gehörte mit Ernst Röhm ein homosexueller Mann zur Führungsspitze der Nationalsozialist:innen. Allerdings war die NS-Ideologie durch ein überhöhtes Männlichkeitsbild geprägt – bei gleichzeitiger Abwertung alles Weiblichen. Röhms Homosexualität wurde so lange toleriert, bis Adolf Hitler dann am 30. Juni 1934 die gesamte SA-Führung durch SS-Einheiten liquidieren ließ. Röhms Ermordung zeigt, dass seine Homosexualität instrumentalisiert wurde, um ihn in parteiinternen Machtkämpfen des NS-Staates loszuwerden. Aber auch ausländische Medien und antifaschistische Organisationen nutzten Röhms Homosexualität, um ihn zu diskreditieren.

Über 120 Jahre rechtliche Verfolgung

Gleich nach der Machtübernahme der NSDAP 1933, machten sich die Nationalsozialist:innen daran, politische Gegner:innen und deren Strukturen zu zerstören. Dazu gehörte auch die lebendige queere Szene der Weimarer Republik, die auch queere Menschen aus Nachbarstaaten wie Polen anlockte. Ein Beispiel ist das 1919 von Magnus Hirschfeld in Berlin gegründete "Institut für Sexualwissenschaft", das bereits 1933 von den Nazis gestürmt und dauerhaft geschlossen wurde. Mit dem Institut wollte Hirschfeld nicht nur die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Homosexualität und geschlechtlicher Vielfalt, sondern auch die homosexuelle Emanzipationsbewegung jener Zeit voranbringen und gegen den Paragrafen 175 mobilisieren. Dieser wurde eingeführt zur Kaiserzeit 1871 und erst 1994 abgeschafft, stellte sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe und war Grundlage für die Verfolgung Homosexueller in der NS-Zeit und darüber hinaus.

Nachdem sich das nationalsozialistische Regime bis ins intimste in die Leben eingemischt hatte, war in der BRD der Nachkriegszeit Zurückhaltung angesagt. Über Sexualität und Begehren wurde wenig gesprochen. Das ändert sich erst mit der Jugendbewegung der 68er, in deren Folge die Frauen-, aber auch die Schwulen- und Lesbenbewegung entstand.

Lesbische Frauen waren einerseits in queeren Gruppen mit Männern aktiv, beispielsweise bei Kampagnen zur Aufklärung gegen Aids. Andererseits waren viele Lesben auch in der Frauenbewegung engagiert, haben sich für Gleichstellung eingesetzt und zahlreiche Strukturen mit gegründet wie Frauenhäuser und -notrufe, Frauenbuchläden und Archive.

Oft haben diese gemeinsamen Kämpfe gut funktioniert, manchmal aber auch nicht. Ein Beispiel dafür ist der langjährige Streit um ein Mahnmal zur Erinnerung an die Ermordung lesbischer Frauen im ehemaligen Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Teile der schwulen Community verwehrten der Verfolgung lesbischer Frauen die Anerkennung. Diese sah zwar anders aus als bei schwulen Männern, ist aber trotzdem nicht zu leugnen. Zu diesem Schluss kam ein Gutachten und deshalb steht in der Gedenkstätte Ravensbrück nun eine Kugel, auf der zu lesen ist: "In Gedenken aller lesbischer Frauen und Mädchen im Frauen-KZ Ravensbrück und Uckermark. Sie wurden verfolgt, inhaftiert, auch ermordet. Ihr seid nicht vergessen."

Ursprünglich mit radikalen Forderungen nach einer gesellschaftlichen Transformation angetreten, wandelte sich das Ziel der lesbischen Bewegung weg von Befreiung hin zur Integration. Die Ehe für alle, zahlreiche offen lesbische Spielerinnen in der Fußballnationalmannschaft, aber auch so etwas wie ein Babyboom von lesbischen Paaren ab den 90er Jahren und das vermehrte Gründen von Kleinfamilien bezeugen diese Entwicklung. Eine Entwicklung, an die Alice Weidel mit ihrer Familie anknüpft.

Trans Personen als Feindbild

Statt schwer erkämpfte Privilegien zu teilen, wird nach unten getreten – nicht nur von rechts. Trans Personen eignen sich gut als Feindbild der Rechten, da es sich um eine kleine Gruppe handelt, die auf Solidarität angewiesen ist.

Doch es gibt auch Feministinnen, sogenannte TERFs (Trans-Exclusionary Radical Feminists), die transfeindlich auftreten und trans Frauen unterstellen, sie seien Männer. Prominenteste Stimme ist die britische Harry-Potter-Autorin Joanne K. Rowling. Diese Haltung wird von einigen lesbischen Frauen geteilt.

Béla M. Schreck arbeitet in Stuttgart für die Menschenrechtsorganisation "100% Mensch". Schreck plädiert für solidarische und inkludierende Räume, damit insbesondere mehrfach marginalisierte queere Gruppen, zum Beispiel trans Personen oder queere Schwarze Menschen, empowernde und diskriminierungsarme safer spaces haben. Das erfordere allerdings auch, die eigenen Privilegien reflektieren und Machtstrukturen auch innerhalb der queeren Communities kritisch zu hinterfragen. Ein Beispiel für einen solchen Ort sei der Utopia-Kiosk im Züblinparkhaus. Ein queerfeministischer Veranstaltungsraum, in dem laut Schreck Menschen aufeinandertreffen, "die sich in den anderen queeren Räumlichkeiten und Bars nicht wohlfühlen". Das liege daran, dass diese immer noch sehr schwul, weiß und männlich dominiert seien.

Weltweit Angriffe auf LGBTQ+

Dieses Phänomen lässt sich auch in anderen Ländern wie Polen beobachten. 2021 gründete die Aktivistin Ania Matras in Kattowitz (Oberschlesien) "Lesbikon". Die Initiative soll ein safe-space und trans-inklusiver Raum für queere Frauen sein, die sich einerseits in schwulen Räumen nicht wohlfühlen und sich gleichzeitig gegenüber anderen lesbischen Initiativen abgrenzen möchten, die nicht trans-inklusiv sind.