Christfluencer Torik: Grotesk, aber gefährlich

Torik äußert sich eindeutig islamfeindlich, glaubt dafür aber an Wunderheilung und führt sie auch gerne selbst durch. Hand auflegen, beten, zack: geheilt. Das hilft anscheinend gegen alles, nur Dämonen müssen richtig ausgetrieben werden. Das kann er aber auch. Davon gibt es etliche Videoclips. Und damit begibt er sich in einen Bereich, der neben einer eventuellen Volksverhetzung auch strafrechtlich verfolgt werden könnte. Konversionsbehandlungen, also Methoden, die Menschen von ihrer Homosexualität oder Transidentität vermeintlich "heilen" sollen, sind in Deutschland gesetzlich verboten.

Dr. Klemens Ketelhut führt zurzeit, gefördert durch das Bundesgesundheitsministerium, die erste Studie zu Konversationsbehandlungen in Deutschland durch. Angesiedelt ist er damit bei Mosaik Deutschland e.V., einem Träger für politische Bildungsarbeit in Heidelberg. Er sagt, das "Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen" sei ein guter Anfang, aber noch lückenhaft. Denn es schütze bisher nur Minderjährige beziehungsweise Menschen, "die nicht einwilligungsfähig sind". Er fügt hinzu: "Es wird gestritten, was das bedeutet."

Im Gegensatz zu anderen Delikten, wie beispielsweise Hassgewalt im Fußball, gibt es für queere oder antifeministische Gewalt laut Schmid und Ketelhut keine extra geschulte Staatsanwaltschaft, die sich darauf spezialisiert und ein besonderes Auge auf solche Delikte hat. Deshalb kommt es kaum zu Anklagen. Selten wird jemand zur Rechenschaft gezogen.

Währenddessen betont Klemens Ketelhut, dass diese fundamentalistischen christlichen Kreise "sehr sichtbar sind", wenn es darum geht, "Menschen an sich zu ziehen". Sie feiern tolle Gottesdienste, mit Gesang und Tanz. Auf Instagram sieht das aus wie junge, glückliche Menschen auf einem Musikfestival oder einem Rave. Was im Hintergrund passiert, die "strukturelle Gewalt, die Hierarchie, die unglaublich hohen moralischen Anforderungen, die an die Menschen gestellt werden", das "dringt nicht nach außen".

Im deutschen Bible Belt

Es ist nicht verwunderlich, dass mit Torik ein fundamentalistisch-christlicher Influencer aus Baden-Württemberg kommt. Immerhin gilt die Schwäbische Alb neben dem Erzgebirge als deutscher Bible Belt. Ein Begriff aus den USA, der eine Gegend in den Südstaaten beschreibt, in der besonders viele konservative Christ:innen und Evangelikale leben. Der baden-württembergische Verfassungsschutz beobachtet seit Mai 2023 die "Baptistenkirche Zuverlässiges Wort Pforzheim" aufgrund der Annahme einer "verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates". Seit Mai 2022 wird schon die "Evangelische Freikirche Riedlingen" als "extremistische Bestrebung" beobachtet.

Klemens Ketelhut schätzt auch Torik als gefährlich ein, weil er "eine sehr leicht zu passierende, offene Tür in den rechtschristlichen Kontext ist". Torik selbst ist ein gutes Beispiel dafür, wie man sich immer mehr radikalisieren kann, und wie schnell das geht. Len Schmid von der Fachstelle mobirex verweist darauf, dass "Antifeminismus eng mit anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit und Verschwörungsideologien verwoben ist". Auch bei Torik wäre zu erkennen, dass immer neue Verschwörungsnarrative in die Erzählungen eingebunden werden. Außerdem sieht man in den Videoclips, wie sich die Szene vernetzt. In einem sitzt Torik neben Jasmin Neubauer. Ihr wird nachgesagt, sie hätte Wahlwerbung für die AfD gemacht. Sie ist gut vernetzt mit dem erfolgreichen Influencer Leonard Jäger, der neben Verschwörungsmythen auch Ideen der Reichsbürger verbreitet. Verbindendes Element ist die gemeinsame Ablehnung von Homosexualität und die Missachtung von Transidentität.

Dass der Hass nicht im Internet bleibt, sondern sich mit dem auf der Straße vermischt, zeigt sich immer wieder. Etwa beim diesjährigen CSD in Mannheim: Am 13. Juli griff ein bisher unbekannter Mann ein schwules Paar an und schlug den einen, wie die Polizei mitteilt, "mit einem Faustschlag ins Gesicht" nieder, sodass er mit "Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma" ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Im Nachgang der "Monnem Pride" wurden immer mehr Stimmen laut, die von Beleidigungen bis hin zu Übergriffen berichten. Deshalb hat das Orga-Team mittlerweile eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet mit dem Aufruf "Zeig Sie an!", an die sich Betroffene wenden können und Hilfe bekommen, Vorfälle zur Anzeige zu bringen.