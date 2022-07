CSD in Herrenberg: Gewalt am Ende des Regenbogens

Der 30. Juni 1979 ist der Tag des ersten "Homobefreiungstages" in Stuttgart. Der Name ist seitdem verstaubt, die Botschaften sind es nicht. 400 Teilnehmende versammeln sich an jenem Tag auf dem Schlossplatz. Anlass sind die Unruhen im New Yorker Nachtklub Stonewall Inn, die sich in diesem Jahr fast tagesgenau zum zehnten Mal jähren. Schwere Misshandlungen stehen bei Razzien wie dieser damals auf der Tagesordnung. Das Unrecht, das den Menschen damals widerfährt, gehört zur Lebensrealität vieler Queerer, vieler People of Colour. Nur wenige Jahre zuvor kam es noch zu Zwangsoutings, als die Polizei ihre Presseberichte von Zeitungen drucken ließ. Ganze Namenslisten wurden entgegen jedweder Persönlichkeitsrechte veröffentlicht, die Festgenommenen wurden von Familien und Freunden verstoßen, nicht wenige verloren ihren Job.

Im Stonewall Inn wehrten sich am 28. Juni 1969 die Diskriminierten erstmals gegen die Polizeiwillkür, die bei solchen Razzien vorherrschte. In den folgenden Tagen formierten sich erstmals große Proteste im Greenwich Village. Tagelange Straßenschlachten folgten. Die New Yorker Demonstrationszüge inspirierten weltweit zu Nachahmungen. Auch in Deutschland. In den Jahren 1985 und 1994 gab es auch in Stuttgart Paraden, seit der Jahrtausendwende findet der CSD in der Landeshauptstadt nun jährlich statt.

Doch auch Rückschläge blieben nicht aus: Noch 1994 lehnte der christdemokratische Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel die Schirmherrschaft für den Christopher Street Day ab. Die Begründung: Die sexuelle Orientierung sei Privatsache. Seitdem hat sich einiges getan. Im selben Jahr standen homosexuelle Handlung zwischen Männern in der Bundesrepublik erstmals nicht mehr unter Strafe. 2017 folgte die Ehe für alle, demnächst soll das höchstdiskriminierende Transsexuellengesetz ersetzt werden.

Unterlassene Hilfeleistung

Der Pfleger Detlef Raasch kam als 19-jähriger in die Landeshauptstadt, heute, fast vier Jahrzehnte später, sitzt der 58-jährige im Vorstand des CSD-Vereins und ist das politische Sprachrohr vieler queerer Menschen in Baden-Württemberg. Der CSD in Herrenberg sei auch ihm ein sehr wichtiges Anliegen. Auch deshalb ist er am vergangenen Samstag persönlich da. Die Organisator:innen hatten ihn als Redner engagiert. Auch er habe schon einmal "aufs Maul bekommen", erzählt er. Beim Stuttgarter CSD 2018 wurde er von einem Fremden attackiert und massiv beleidigt. Einen Täter konnte die Polizei damals aus Raaschs Anzeige nicht ermitteln.