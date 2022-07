Polizei geht gegen Demo vor: Sonderbare Härte

Das Bündnis gegen Rechts teilt mit, es könne sich nicht erklären, warum die Polizei, wie in deren Pressemitteilung verlautet, die angemahnten Verstöße gegen das Versammlungsgesetz als "massiv" erachtet. Die Schlauchtücher seien anstatt Masken getragen worden, und in der Auflage der Stadt Stuttgart, "durch die Banner auf die Länge eines Badehandtuchs reduziert werden sollen, sehen wir", so das Bündnis, "eine bewusste Beschränkung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit – eine rechtlich fragwürdige noch dazu".

Banner, heißt es weiter, seien ein zentrales Element jeder politischen Versammlung und müssten dementsprechend auch sichtbar sein dürfen. "Vielmehr erkennen wir hier Vorwände, um die Demonstration zu verhindern", schreiben sie. "Als Bündnis erinnern wir uns noch gut an den Marsch von knapp 20.000 Querdenker:innen durch die Stuttgarter Innenstadt – ohne Einhaltung der gesetzlichen Hygienebestimmungen und der durch die Stadt Stuttgart ausgesprochenen Auflagen. Das waren 'massive' Auflagenverstöße ... Damals schritt die Polizei bewusst nicht ein, anders als jetzt am Samstag."

Schon vor Wochen gerieten die Demonstrierenden unter Generalverdacht. Ursprünglich sollte der Parteitag der AfD mit der Wahl eines neuen Vorsitzenden in der Carl Benz Arena stattfinden, 800 bis 1.000 Teilnehmende wurden erwartet. Dann sagte Hallenbetreiber Sascha Penna ab, aus Angst vor "Ausschreitungen", wenn da die Rechten tagen und die Linken demonstrieren. Von Seiten der Polizei hieß es, man brauche eine Bannmeile, mehrere Hundertschaften und Wasserwerfer, um das Treffen der Rechtsextremen "abzusichern". Auch deshalb, begründet die Polizei offiziell, weil vor einiger Zeit am Rande einer "Querdenken"-Demo eine Gruppe Antifaschisten drei Mitglieder des rechtsextremen Vereins "Zentrum Automobil" angegriffen hatten. Zeitgleich sollte in der Nähe noch ein Konzert der Fantastischen Vier stattfinden. Will heißen: Großeinsatz im Neckarpark.

Sind die Fantastischen Vier noch sicher?

Die AfD erhob Einspruch gegen die Absage der Halle, bekam Recht, ließ sich dann aber bewegen, den Parteitag abzusagen und am 16. und 17. Juli auf der Stuttgarter Messe stattfinden zu lassen. Die Kosten-Differenz übernimmt wohl die Carl-Benz-Arena, deren Chef später dazu sagte: "Wir nehmen den wirtschaftlichen Schaden in Kauf und haben dafür keine Personen- und Sachschäden." Generell entstand in den vergangenen Tagen der Eindruck, dass da eine wilde Horde gewaltbereiter Linksradikaler nicht nur den Rechtsextremen den Parteitag versauen, sondern auch noch das Fanta-Vier-Konzert ruinieren wollte.