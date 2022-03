Staatsgewalten auf Abwegen: Schwierige Symbolwirkung

Am Frauentag kommt es in Stuttgart zu einem brutalen Polizeieinsatz. In Freiburg wird ein Verfahren gegen eine Querdenkerin eingestellt, nachdem sie das Objektiv eines Fotojournalisten beschädigt hat. Aus der Endlos-Serie: kurioses Agieren der Staatsgewalten.

Die Reinhaltung der Rathauswände wird in Stuttgart noch ernst genommen. Lernen mussten das bereits AktivistInnen, als sie zwei Versuche unternahmen, dort zum Gedenken an die rassistischen Morde von Hanau eine Tafel mit den Gesichtern der Opfer anzubringen – woraufhin die Stadtverwaltung hurtig einschritt, das illegal angebrachte Schild zeitnah zu entfernen, und die AfD sich über eine "Umwidmung des Rathauses zur ideologischen Litfaßsäule" beklagte. Am 8. März 2022 ging es ganz ohne Zeitverzug: Bei einer großen Demo zum internationalen Frauentag wollten Beteiligte Aufkleber an der Fassade anbringen, beispielsweise mit der Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit. Das galt es zu vermeiden - mit einem Großaufgebot der Polizei und berittenen Einsatzkräften. "Eine regelrechte Drohkulisse" sei da entstanden, sagt die ehemalige SPD-Stadträtin Judith Vowinkel in der "Stuttgarter Zeitung" (StZ), zuletzt habe sie das am Schwarzen Donnerstag erlebt.

Was am Frauentag vorgefallen ist, scheint aus Sicht der Polizei offenbar nicht groß erwähnenswert. Normalerweise ist das Präsidium recht mitteilungsfreudig, verfasst reihenweise Pressemitteilungen, am 8. März zum Beispiel über einen brennenden Sperrmüllcontainer in Stuttgart-Plieningen, den die Einsatzkräfte gelöscht haben. Beim Einsatz zur Großdemo aber haben die BeamtInnen auf eine proaktive Unterrichtung der Öffentlichkeit verzichtet und keine Meldung in die Welt gesetzt. Dabei habe es "Probleme mit Aktivisten aus dem linken Spektrum" gegeben, wie ein Sprecher zwei Tage später in der StZ ausführt, sie hätten Bengalos und Rauchtöpfe angezündet und Verkehrsschilder beklebt. "Dabei sei es zu Flaschenwürfen gekommen", heißt es in der begleitenden Berichterstattung. "Das Ende: Vier leicht verletzte Beamten und zehn Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung."