Antifa-Prozess: Hartes Urteil

Immer wieder sei an den Prozesstagen über die Anliegen der Arbeiter gesprochen worden, sagt Steinbach. Auf der einen Seite von der "obskuren Kleingewerkschaft Zentrum Automobil", auf der anderen Seite von den Linken, mit linksextremen Parolen, "wie man sich das vorstellt". "Ich persönlich glaube nicht, dass der durchschnittliche Arbeiter in Stuttgart sich so helfen lassen will. Weder von Linken, noch von Rechten." Die Arbeiter am Industriestandort Baden-Württemberg, einige kenne er aus seinem eigenen Umfeld, würden weder rechte Globalisierungsgegner, wie beim ZA anzutreffen, noch eine sozialistische Welt für sich wollen. Das könne man natürlich unterschiedlich diskutieren, "wir sind ja in einem freien Land". Die Angeklagten allerdings seien sehr viel weiter gegangen. "Die Linken wollten den Rechten einen Denkzettel erteilen", sagt der Richter. Und das mit "ganz besonders hoher krimineller Energie" und aus "Fanatismus heraus, dem Glauben, berechtigt zu sein, solche Taten ausüben zu dürfen". Untermauert wurde das auch vom Schlusswort des Angeklagten Joel P., der seine letzten Worte vor Gericht dem Klassenkampf gewidmet hatte.