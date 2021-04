Prozess in Stammheim: Schlimme Geschichte

Vor dem Gerichtsgebäude in Stuttgart-Stammheim ist um Viertel nach acht am Morgen mords was los. Und alles schwarz. Sehr viel Antifa mit Solidaritätsbannern, sehr viel Polizei. Dazwischen AfD und Rechtsextreme wie Simon Kaupert, Mitarbeiter von "Ein Prozent", "Volkslehrer" Nikolai Nerling und Michael Stecher von "Fellbach wehrt sich". Mordsauflauf hier, meint auch der dpa-Fotograf, so viel war nicht mal los beim Prozessauftakt gegen die mutmaßlichen Rechtsterroristen der "Gruppe S." an selbiger Stelle. Vor den Türen quetschen sich die Leute, Corona-nonkonform sozusagen, was aber niemanden juckt.

Irgendwann geht endlich die Tür auf und rein geht's in Richtung Verhandlungssaal. "Unter größten Sicherheitsvorkehrungen", wie man das landläufig nennt, also keine Taschen, keine Armreifen, Fingerringe, Halsketten, auch Uhren und Handys sind verboten, ein Metalldetektor scannt Körper, eine Polizistin tastet Schuhe ab. Corona-bedingt sind nur 14 Personen im Gericht zugelassen, sieben JournalistInnen und sieben BesucherInnen, die meisten mit rutschenden Hosen und an sich herumzupfend, denn auch Gürtel mussten draußen bleiben.

Die Verhandlung findet hinter Sicherheitsglas statt. Rechts die Nebenkläger vom "Zentrum Automobil". Dessen Vertreter Jens Dippon ist nicht erschienen, dafür aber sein Vereinskollege Ingo Thut, im ausgeleierten Kapuzenpulli mit Wolf drauf. Daneben sitzt sein Anwalt. Moment mal, ist das nicht Reinhard Löffler? Der gerade zum dritten Mal ins Parlament gewählte Landtagsabgeordnete der CDU? Ernsthaft?

Links sitzt der Angeklagte, grauer Pulli, mit seinem Anwalt, dunkelblaue Weste überm blütenweißen Hemd. Mittig steht Andreas Ziegler, der Geschädigte, auf seiner Seite der Scheibe. Er dreht sich zum Zuschauerraum um. Breitbeinig, die Augen zu Schlitzen gekniffen, die Hände hinterm Rücken, fixiert er einen ihm wohl bekannten und wenig geliebten Journalisten in der ersten Zuschauerreihe. Das Ganze geht ungelogen locker zehn Minuten so, ab und an unterbrochen durch angriffslustiges Vorschieben des Kinns. Meine Güte, was macht der Mann da? Dann kommt der Richter in den Saal, und Ziegler muss nach vorne schauen.

Einer der beiden Angeklagten, er sitzt derzeit noch in Untersuchungshaft, habe im Gefängnis Kontakt zu einem Corona-Infizierten gehabt, erzählt der Vorsitzende, und kann deshalb nicht erscheinen. In der JVA Stammheim herrsche derzeit ein "diffuses Infektionsgeschehen", der Krisenstab tage, die Verhandlung, sie wird verschoben. Nächster Termin ist der 26. April, neun Uhr.

Es dauert mehr als 20 Minuten, bis vier JournalistInnen (der SWR durfte dank sperrigem Equipment durch den Haupteingang raus) und sieben BesucherInnen sich durch eine Drehtür-Schleuse zur individuellen Ausgabe der jeweils abgenommenen Utensilien bewegt haben. Gürtel und Kram werden durch eine Stahl-Schublade gereicht.

Es ist kurz vor zehn. Draußen regnet's.