Lu15: Erst Razzia und dann Erpressung?

Nach der Durchsuchung des Tübinger Wohnprojekts Lu15 sollte das Verfahren gegen einen zu Unrecht verdächtigten Bewohner eingestellt werden. Wurde es aber nicht. Weil die Staatsanwaltschaft sonst zugeben müsste, einen Fehler gemacht zu haben.

Auf der Suche nach den Tätern, die im Mai am Rande einer Hygiene-Demo ein Mitglied der rechten Organisation "Zentrum Automobil" sehr schwer verletzt haben, wurden vor drei Wochen, am 2. Juli, neun Wohnungen in Baden-Württemberg durchsucht. Eine der Razzien fand auch im linken Wohnprojekt Lu15 in Tübingen statt, um 6 Uhr morgens standen dort 30 Beamte in Vollmontur auf der Matte. Durchsucht wurde in erster Linie das Zimmer eines Bewohners. Ausweislich des Durchsuchungsbeschlusses habe vor allem schwarze Kleidung im Fokus gestanden, sagt der Bewohner. Davon habe er einen ganzen Schrank voll, mitgenommen worden sei aber nur ein originalverpackter schwarzer Schal. Schals dieser Art, sagt er und zeigt auf seine Frisur, verwende er gern als Haargummi. Beschlagnahmt wurden neben dem Haargummi sein Computer und sein Handy. Er selbst wurde vorübergehend festgenommen, die Polizei nahm Fingerabdrücke, Abstriche von seinen Armen, vermaß den Mann von oben bis unten, fotografierte ihn aus allen Blickwinkeln und nahm eine DNA-Probe, obwohl er das nicht wollte.