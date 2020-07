Siller fragt: "Lieber mal Gemüse machen"

EU-Fördergelder gehen ja im Moment nach Masse. Je mehr Tiere man hat, desto mehr Geld kriegt man.

Das sind Fehlentwicklungen, die müssen wir zurückschrauben. Und den Leuten beibringen, dass sie zwei Schnitzel weniger essen sollen die Woche und sich vielleicht lieber ein Gemüse machen. Oder mal keine Tiefkühlpizza kaufen, weil es sogar billiger ist, die Pizza selber zu machen. Aber daran hapert's. Wenn einer keine Ahnung hat, wie etwas wirklich schmeckt, dann ist es doch auch – Entschuldigung – scheißegal, was er sich reinschiebt. Hauptsache, er kriegt das Billigste. Wir brauchen in den Schulen wieder das Lehrfach Hauswirtschaft. Wenn ich das jetzt sage, jaulen immer alle auf: Wir haben heute zwei, drei Generationen von Frauen, die nicht mehr in die Küche wollten und sollten. Es ist nichts mehr weitergegeben worden. Es ist ja schön, dass man sich alles kaufen kann, sogar in Paketen abgepackt für ein Rezept. Was für ein Mist: sich ein Päckchen zu kaufen, statt einmal zu kochen. Wenn man kocht, kocht man nicht ein Gericht, sondern man kocht so, dass man hinterher zwei, drei Gerichte daraus machen kann. Aber das weiß niemand mehr. Deshalb schreien alle, sie haben ja gar keine Zeit zum Kochen. Kochen hat keine Wertigkeit mehr, und es fehlt das Verständnis dafür. Deshalb müssen wir nicht nur bei Großschlachthöfen und Billigfleisch anfangen, sondern wirklich ganz unten.

Die Kinder müssen wieder wissen, wie eine Mohrrübe tatsächlich schmeckt.

Wir haben gerade ein Projekt, an dem wir rumschrauben: Es gibt einen alten Bus aus den Achtzigern, den hat mal das Rote Kreuz gebaut, damit es in Katastrophengebieten für 100 Leute kochen kann. Weil es aber nie Katastrophen gab, haben sie ihn verkauft. Diesen Bus wollen wir jetzt umrüsten – nicht mit Gulaschkanone, sondern einer richtigen Küche. Unsere Vision ist, Kollegen zu motivieren, die ein Mal im Monat einen Tag lang in irgendeiner Schule kochen und den Kindern beibringen, wie man Fischstäbchen macht oder so einfache Dinge.

Wenn die Leute nur noch bio kaufen würden, gäbe es dann genug?

Bei mir wird immer gesagt, ich hätte einen Biohof. Nein, ich habe einen ganz normalen Viehzuchtbetrieb mit der Hauptsache auf Tierwohl. Und wenn ich auf Tierwohl gehe, dann ist es selbstverständlich, dass es auch bio ist, im Sinne von nachhaltig. Wenn alle die, die sagen, sie kaufen bio, wirklich bio kaufen würden, dann könnte sich das keiner mehr leisten. Das Gegenteil ist das Problem. Es gibt milchverarbeitende Betriebe, die müssen Biomilch ablehnen, weil sie keinen Absatzmarkt dafür haben. Bioprodukte werden gefördert. Die Bauern kriegen Geld, damit sie bio machen, obwohl sie es nicht loskriegen. Das ist pervers.

Also brauchen wir eine größere Nachfrage?

Der Deutsche ist sparsam und fleißig. Beides ist nicht schlecht, aber sparsam, wenn es ums Essen geht, ist tödlich. Wenn man für ein dickes Auto Öl kauft, ein Superhightech-Motorenöl für 38 Euro, ist alles in Ordnung. Aber wenn ich mir ein gutes Olivenöl kaufe, und das kostet 22 Euro, dann zucken alle und gehen lieber in einen Supermarkt, wo es nur neun Euro kostet.

Landwirtschaftsministerin Klöckner hat inzwischen auch gemerkt, dass Fleisch viel zu billig ist. Aber es gibt doch eigentlich eine ganz einfach Methode: Man schreibt vor, wie die Tiere gehalten werden müssen, damit gutes Fleisch rauskommt, dann wird es von ganz alleine teurer.

Gehen sie mal in so einen Ausschuss, wo die ganzen Lobbyisten und die ganzen Vertreter drinsitzen.

Warum haben die so viel Macht?

Weil sich keiner gekümmert hat. Und jetzt will keiner mehr Politiker werden will, weil der den ganzen Tag durchs Dorf gejagt wird und seinen Kopf hinhalten muss. Wir haben Strukturen geschaffen, die uns selber überholen und aus denen wir nicht mehr so schnell rauskommen. Wir können nur an die Vernunft appellieren und an die nächsten Generationen, an unsere jungen Leute wie Fridays for Future.