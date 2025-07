Verdi Baden-Württemberg: Links im nach rechts gerückten Land

Wie kommen Sie denn zu der Entscheidung, wo Verdi besonders aktiv werden will?

Schollenberger: Es gibt eine Steuerung von der Bundesebene, es gibt Kampagnen, die bundesweit Sinn ergeben, wie zum Beispiel der Kampf für bessere Arbeitsbedingungen bei Amazon. Und schließlich bestimmt auch einfach der Tarifkalender unsere Schwerpunkte. Aber wir sind ja angetreten mit eigene Vorstellungen. Wir wollen uns mit den gesellschaftspolitischen Bewegungen hier auseinandersetzen und darüber mit unseren Mitgliedern sprechen. Wenn es um Frauenarbeit geht, dann können wir diese gesellschaftspolitischen Aspekte ja gar nicht ausblenden. Wenn wir im Öffentlichen Dienst mit den Straßenbahnfahrer:innen unterwegs sind, können wir uns eine Unterstützung durch die Klimabewegung gut vorstellen. Wir sind überzeugt: mit dem Rückenwind gesellschaftlicher Bewegungen lässt sich mehr erreichen. Und es geht ja auch immer um die Menschen, die auf den öffentlichen Dienst angewiesen sind. Die möchten, dass der Bus auch noch in 20 Jahren fährt und dass da auch noch jemand drin sitzt. Und es geht auch um politische Bewusstseinsbildung, um Klassenbewusstsein, hat Benjamin in seiner Antrittsrede gesagt. Ob die staatliche Daseinsvorsorge abgebaut wird, ist eine politische Frage.

Stein: Wir gönnen uns bis zum Herbst eine Findungsphase, in der wir für uns analysieren, was in den letzten 25 Jahren Verdi aus unserer Perspektive gut und was nicht optimal gelaufen ist. Zum Beispiel wurde in manchen Bereichen zu wenig versucht, mit neuen Konzepten zu arbeiten. Dagegen haben wir im Gesundheitsbereich Neues probiert mit Organizing. Bei den Erzieherinnen sind wir seit 2006 neue Wege mit mehr Beteiligung der Mitglieder gegangen und haben über die vielen Jahre auch einiges erreicht. Das haben wir in anderen Branchen nicht so intensiv ausprobiert. Ich war zehn Jahre lang Geschäftsführer vor Ort, habe nicht immer das gemacht, was Berlin gesagt hat und habe neue Dinge ausprobiert. Da müssen wir vielleicht auch in Baden-Württemberg schauen, wo kann man was neu zünden. Und dann geht es auch darum, unsere Beschäftigten zu motivieren, neue Wege mit uns zusammen zu gehen.

Sind in Verdi-Branchen eigentlich irgendwo Leute vom Zentrum aufgetaucht? Also von dieser rechtsextremen Pseudogewerkschaft, die in der Autoindustrie versucht, Boden zu gewinnen.

Schollenberger: Wir hatten um die Corona-Zeit im Gesundheitswesen die Vermutung, dass sich in einem Klinikum auf der Ostalb oben etwas tut. Das hat sich aber durch den engagierten Einsatz der Personalräte und der Gewerkschaftssekretärinnen schnell wieder erledigt. Wir sind gespannt, ob zu den Betriebsratswahlen 2026 solche Leute auftauchen. Wir machen keine Gesinnungsprüfung bei den Menschen, die auf unseren Gewerkschaftslisten kandidieren, aber wir schauen genau, ob die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich zu unseren Grundwerten als Gewerkschaft stehen: dass wir vielfältig sind, dass wir für eine offene, demokratische Gesellschaft stehen.