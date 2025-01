Tarifrunde öffentlicher Dienst: "Lieber mit uns demonstrieren"

Wann hat der öffentliche Dienst denn Saisongeschäft?

Zum Beispiel wenn die Insolvenzen und die Kurzarbeit zunehmen in den Arbeitsagenturen und Jobcentern. Wenn mehr Geflüchtete kommen in den zuständigen Ämtern. Wenn es eine Grippewelle gibt in den Kliniken. Und richtig ist, dass die Überlastung dauerhaft und nicht saisonabhängig ist, weil zu wenig Personal an Bord ist. Die Folge ist, wir haben ständig steigende Überstunden in allen Bereichen, und keiner hat mehr Zeit, die abzufeiern. Auch das sorgt für den Ausstieg aus Berufen, gerade in der Pflege und Erziehung. Da müssen wir unbedingt an der Attraktivität arbeiten, damit wir gute Betreuungsquoten haben. Da hilft uns nicht, dass das Land überlegt, die Betreuungsquoten zu erhöhen, also mehr Kinder pro Erzieher:in zu erlauben.

Aber was soll man machen, wenn das Personal fehlt?

Einfache und schnelle Lösungen gibt es nicht mehr. Da hätte man schon vor Jahren dagegen steuern müssen. Aber wenn die Gesellschaft einen Qualitätsanspruch hat, dann ist die Frage, wo machen wir zuerst Abstriche? Auch da gilt es, zu investieren. Und manchmal sind Kommunen schon sehr schwerfällig. Ich bin in meiner Funktion ja auch in der Agentur für Arbeit tätig, und wir haben diesen Kita-Direkteinstieg mit der Agentur gemacht.

Ein Programm, in dem Menschen aus anderen Berufen für die Kita ausgebildet werden.

Genau. Und da sind die Kommunen am Anfang sehr, sehr zögerlich gewesen. Ohne Überreden wollten die das gar nicht nutzen. Und da frage ich mich schon: Jetzt machen wir was, was auch nicht lupenrein unsere Position bei Verdi ist – wir wollen ja die Qualität in der Kita bewahren. Aber wir sehen, dass wir was machen müssen und helfen da mit. Wenn dann die Kommunen sich so sträuben, habe ich den Eindruck, die konkurrieren lieber untereinander und werben sich gegenseitig mit Geld und Werbeprämien Fachkräfte ab, als an den eigenen Arbeitsbedingungen etwas zu ändern.

Immerhin steigen mittlerweile die Azubi-Zahlen im Erziehungsbereich wieder. Waren die vielleicht auch deshalb so niedrig, weil Verdi beteiligt daran war, diesen Beruf schlechtzureden?

Nein. Wir haben nie den Beruf schlecht geredet, sondern wir haben immer gemeinsam mit den Kolleg:innen, die ihre Arbeit grundsätzlich lieben, den Finger in die Wunde gelegt. Und ich finde, wir haben in den letzten 15 Jahren die Arbeitsbedingungen nicht nur gehalten, sondern tatsächlich verbessert. Aber es ist halt immer noch so, dass es im Vergleich zu anderen Berufen erheblichen Nachholbedarf vor allem bei den Arbeitsbedingungen gibt. Immerhin gibt es ein paar Arbeitgeber, die nehmen sich der Probleme wirklich an und versuchen, neue Programme aufzulegen.

Wer zum Beispiel?

Die großen Kommunen sind mit ihren Personalräten schon mehr auf Zack. Die kümmern sich um Arbeitsbedingungen, Ausfall-Management und Springerpools. Eine kleine Kommune kümmert sich um so was nicht. Da ist halt dann jemand nicht da, und die Kita macht zu. Aber es ist auch einfacher, wenn eine Großkommune wie Reutlingen über 60 Kitas und einen Springerpool hat. Wenn da jemand ausfällt, kann man das viel einfacher kompensieren. Wenn in einer Kommune ein paar Kitas bei den Kirchen oder freien Trägern sind und ein paar bei der Kommune, ist es deutlich komplizierter, einen Springerpool zu organisieren. Das ist aber selbst verschuldet. Man muss Kitas nicht zwingend an freie Träger geben, zumal es ja immer der Staat bezahlt. Freie Träger bekommen 95 Prozent der Kosten normalerweise von der Kommune erstattet.