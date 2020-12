Pflege: Vom Weg abgekommen

Spiel auf Zeit

Damit die LiLA das kirchliche Arbeitsrecht anwenden kann, muss sie ihre Satzung ändern, den Bischof um die Erlaubnis bitten, dass die kirchliche Grundordnung angewendet werden kann, und der Aufsichtsrat der Caritas muss die Aufnahme beschließen. "Das kriegen wir relativ zügig hin", glaubt Brockhoff. Ob's der 1. Januar wird, wie die LiLA schreibt, könne er nicht einschätzen, "das wäre schon superschnell". Denn mit den Formalien ist es nicht getan. Schließlich haben die 800 Beschäftigten der LiLA ja geltende Arbeitsverträge, die durchaus von den Strukturen der AVR-C abweichen. Diese Überleitung muss verhandelt werden.

"Genau das ist das Probleme", sagt Yvonne Baumann von Verdi. "Was ist mit Leuten, die jetzt vielleicht mehr verdienen als bei der Caritas? Gibt es da Besitzstandswahrung? Was ist mit den Berufserfahrungsjahren? Die werden in der AVR der Caritas nur angerechnet, wenn sie in Caritas-Einrichtungen erarbeitet wurden." Zwar sei es richtig, dass die Gehälter für Pflegefachkräfte und -helferInnen in der AVR genauso hoch sind wie im öffentlichen Dienst. Aber, so Baumann: "Küchenkräfte und Reinigungspersonal verdienen bei der Kirche deutlich weniger." Die LiLA müsse also mit der Caritas im Grunde über genau dieselben Themen verhandeln, wie in den vergangenen Monaten mit Verdi. "Wir glauben nicht, dass das klappt", sagt Baumann. "Aber dieses Pingpong-Spiel von der LiLA kennen wir ja schon."

Sie ist überzeugt, dass auf Zeit gespielt wird. Die Beschäftigten warnt sie davor, sich auf die kirchliche Arbeitsordnung einzulassen. "Selbst wenn es bei den Löhnen keine Riesenunterscheide gibt: Sobald der Dritte Weg beschritten ist, haben die Beschäftigten keine Möglichkeiten, ihre Arbeitsbedingungen mitzugestalten, wie zum Beispiel verlässliche Dienstpläne." Baumann will also nicht locker lassen. "Solange wir das Mandat der Beschäftigten haben, werden wir weiter für einen Tarifvertrag kämpfen." Warum die LiLA überhaupt unter Kirchenrecht fallen soll, kann sie sowieso nicht nachvollziehen. "Bei der LiLA wurde nie nach Konfession eingestellt, in den Einrichtungen gibt es keine explizit katholischen Inhalte und die Arbeit – alte Menschen pflegen – hat ja wohl auch nichts mit Konfession zu tun."