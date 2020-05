Auf Station

Mittlerweile habe sein Bereich analysieren können, wie das Virus die Lungen schädige. "Vereinfacht kann man sagen, dem Virus ist das Patientenalter dann egal, wenn es in der Lunge angekommen ist", sagt Richter. Damit bestätigt er die Erfahrungen der Fachkräfte: Seine Klinik habe bereits früh festgestellt, dass auch junge Menschen am Virus sterben könnten, so der Radiologe. Anhand von Daten der Infizierten befasst sich ein interdisziplinäres Team im Katharinenhospital nun mit den möglichen Langzeitfolgen verschiedener Altersgruppen.

Das ist auch bitter nötig. Denn während sich in der Gesellschaft ein Überdruss an den Maßnahmen zur Eindämmung breitzumachen scheint, während in der Politik vorrangig über Lockerungen diskutiert wird, steckt die Forschung zum Coronavirus noch in den Kinderschuhen. "Zur Langzeitproblematik kennen wir momentan nur das, was vor 15 Jahren aus der SARS-Pandemie bekannt wurde." Dazu gehören etwa dauerhafte, schwerwiegende Lungenschäden, "das war und ist erschreckend", betont Richter. Deshalb hält er gute Wissenschaft für ebenso wichtig wie abgestufte und vorsichtige Lockerungen der Kontaktbeschränkungen.

Um die Situation fachlich bewerten zu können, brauche es Untersuchungen und dabei besonders Prävalenzstudien – also Studien, wie viele Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt an Covid-19 erkranken. Diese seien "ein extrem wichtiger Baustein in der Pandemiebewertung und für ganz viele Entscheidungen von fundamentaler Bedeutung", so Richter. Ein Beispiel ist die sogenannte Heinsberg-Studie des Teams um den Virologen Hendrik Streeck. Trotz der teils heftigen Kritik an dieser lässt sie für Richter doch eine Schlussfolgerung zu, sollte die mehrfach angenommene Letalität – also die Sterberate unter den Infizierten – von knapp 0,4 Prozent Bestand haben.

Basierend auf der Theorie für eine Herdenimmunität mit 50 Millionen Infizierten in Deutschland wäre bei einer solchen Letalität mit etwa 200.000 Toten zu rechnen, "die davor aber unter Umständen drei Wochen auf Intensivstation verbringen", sagt Richter. Das ist allerdings nicht der einzige Grund, warum dem Stuttgarter Radiologen das nicht praktikabel erscheint: "Selbst wenn dies auf ein ganzes Jahr gestreckt werden könnte, bräche das System zusammen. Damit muss sich die Politik auseinandersetzen."



Die AutorInnen Lena Reiner und Niklas Golitschek haben vor Kurzem das Online-Magazin "Witness Europe" ins Leben gerufen, mit dem Ziel, zusammen mit JournalistInnen aus allen europäischen Ländern eine "differenzierte, multiperspektivische Berichterstattung" zu Themen wie der Corona-Pandemie oder der Situation von Geflüchteten zu bieten.