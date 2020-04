Es irrt der Hirt

Dazu schrieben nun etliche bekannte Personen einen offenen Brief an den Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, und an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, und verlangten, sie mögen sich dafür einsetzen, dass Caritas und Diakonie mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn Kirche glaubwürdig bleiben wolle, so hieß es, sollte auch für die Bischöfe gelten: "Statt Klatschen auf dem Balkon – gerechter Lohn".

Die Liste der Unterzeichner konnte sich sehen lassen: Nikolaus Brender, ehemaliger Chefredakteur ZDF; Matthias Deutschmann, Kabarettist Freiburg; Maria Etl, Bundesvorsitzende der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands; Peter Grohmann vom Bürgerprojekt Die Anstifter; Detlev Höhne, Aufsichtsratsvorsitzender Mainz 05, Prof. Dr. Carsten Kühl, Ex-Finanzminister; Prof. Eberhard Linke, Bildhauer; Klaudia Martini, Staatsministerin für Umwelt a.D. und Vorstand der Adam Opel AG; Prof. Dr. Thomas Münzel, Kardiologe an der Uni Mainz und Vorstand der Stiftung Mainzer Herz; Fritz Röhm, Ehrenvorsitzender der Offenen Kirche, Sükrü Senkal, ehemaliges Mitglied der Bremer Bürgerschaft; Marion von Wartenberg, Staatssekretärin a.D. und Sarah Wiener, Unternehmerin, Fernsehköchin und seit 2019 als parteilose Abgeordnete im Europaparlament.

Vom Balkon kein gerechter Lohn

Antworten ließ bisher nur Bedford-Strohm. Er mische sich "nicht direkt in die Politik ein", teilte er mit, sondern begleite die politisch Handelnden "aus christlicher Perspektive". Was die Diakonie anbelange, so arbeite selbige "eigenständig", ergo könne er für sie keine Zusagen machen. Aber er wünsche "viel Kraft und Zuversicht in dieser schwierigen Zeit". Nach "Zusagen" haben die Briefschreiber erst gar nicht gefragt, sondern gebeten, er solle seinen Einfluss geltend machen.