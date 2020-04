Luftholen erlaubt

Die Älteren unter uns, eine einschlägige Vita vorausgesetzt, werden sich noch an das Reinigungsinstitut "Kritik und Selbstkritik" erinnern. Errichtet wurde es einst von Josef Stalin, weiterentwickelt von Mao Tsetung und in der Folge der 1968er von diversen K-Gruppen zu neuer Blüte gebracht. Sie sicherten die Macht in ihren Kleinstparteien, indem sie abweichenden GenossInnen wahlweise bohemienhaftes Leben oder mangelndes Vertrauen in die Arbeiterklasse vorwarfen und vollkommene Selbstreinigung dieser kleinbürgerlichen Individuen verlangten. Vieles davon erinnerte an die katholische Kirche, vieles davon tritt wieder ans Tageslicht. Das Rechthaben, das Verletzen, das Drohen. Seit Corona.