"Wir sind alle Risikogruppe"

"Wir sind erschüttert", heißt es in einer Stellungnahme von FFF Stuttgart, "entgegen all den Absprachen wurde legitimer Protest am Freitag unterbunden. Es wurde versucht, unseren Protest unkenntlich zu machen. Infektionsschutz – der von unserer Seite zu jeder Zeit gewährleistet war – kann nicht das Ziel der Polizei gewesen sein. Wir fühlen uns schikaniert." Und weiter: "Noch einmal möchten wir betonen, dass wir alle Anstrengungen unternommen haben, den Aktionstag sicher zu gestalten und Missverständnissen vorzubeugen: 1. Wir haben uns eingehend überlegt, wie wir für Klimagerechtigkeit protestieren und dabei den Infektionsschutz einhalten können. 2. Wir haben den Protest im Detail rechtzeitig und gewissenhaft mit den zuständigen Behörden abgesprochen. 3. Wir haben uns zu jedem Zeitpunkt entsprechend unserer Ankündigung verhalten. 4. Wir haben dafür Sorge getragen, nach 18 Uhr sämtliche Materialien wieder mitzunehmen – und dies auch unmissverständlich so kommuniziert."

Das Verkehrsministerium, weitgehend im corona-bedingten Homeoffice, kann den Vorgang weder bestätigen noch dementieren, die Polizei gibt sich gelassen und teilt mit, es gebe Anzeigen wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung. Wie auch nach dem Vorfall am Landtag. Dort war ebenfalls die abwaschbare Sprühkreide zum Einsatz gekommen, was der Hausherrin gar nicht gefallen konnte. "Es gibt weitaus erfolgreichere Möglichkeiten, sich mit Politikerinnen und Politikern auszutauschen", ließ Muhterem Aras (Grüne) schriftlich ausrichten. "Eure Politik ist Heuchelei", hatten die Aktivisti auf die geschwungene Glasfront des Bürger- und Medienzentrums gesprüht. Ein Vorwurf, der in Nach-Corona-Zeiten reichlich Stoff für einen fruchtbaren Dialog bieten würde.