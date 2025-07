Bauprojekt in Unterjesingen: Die genossenschaftliche Dorfmitte

Doch dann stieß im April 2024 Ulrich Otto dazu. Er war früher Professor für Sozialmanagement an der Universität Jena und hat Forschungsprojekte in der Schweiz geleitet, zuletzt an einer privaten Hochschule in Zürich, bevor er 2020 wieder nach Tübingen zurückkehrte, wo er einst studierte und sich habilitiert hat.

Ottos Gebiet ist die Gerontologie, die Altersforschung. Schon seinen Zivildienst hat er in der Demenzstation eines Altenpflegeheims gemacht. Zugleich begeistert er sich für neue Wohnformen, seit er in Zürich die neuen Entwicklungen im genossenschaftlichen Wohnungsbau aus nächster Nähe kennenlernte. Otto hat auch das Groß-Wohnprojekt Neustart Tübingen beraten, bei der Genossenschaftsgründung geholfen und Förderanträge geschrieben.

Das Wohnzimmer des ganzen Ortes