IBA'27-Chef Andreas Hofer: Häuser für 200 Jahre

Wie ist denn der Stand beim Leonhardsviertel?

Ich weiß es nicht. Fürchterlich. Du diskutierst etwas, relativ sachlich. Dann verschwindet das, niemand hört mehr was in den nächsten drei bis sechs Monaten, und dann taucht es plötzlich als Gemeinderatsvorlage wieder auf, bei der du dir überlegst: Soll ich diese Kröte jetzt schlucken? Und wenn ich sie nicht schlucke, dann machen wir die gleiche Runde nochmal. Das verstehen ja auch die Leute nicht, die in der Leonhardsvorstadt vor drei Jahren mit viel Engagement Ideen entwickelt haben. Das verschwindet in diesem Amts-Schwarzen-Loch. Ich verstehe alles: parlamentarisch und prozesshaft, aber das darf nicht so lange dauern.

Kennen Sie Kommunen, wo das besser läuft?

Ich darf jetzt nicht unfair sein: Die Stadt muss ja mit uns. Die anderen Kommunen, außerhalb von Stuttgart, das sind die, die wollen.

Handelt es sich da vorwiegend um kommunale Projekte?

In Backnang sind es drei, vier große, private Grundeigentümer. Aber durch die IBA haben wir die an einen Tisch gekriegt. In Winnenden sind es 40 Grundeigentümer. Da hat die Stadt gesagt, wir entwickeln jetzt dieses Gebiet. Auch in Fellbach sind es alles Privateigentümer.

Wie ist es in Nürtingen? Oder in Salach?

In Nürtingen hat die Stadt die Grundstücke gekauft. Die Bahnstadt Ost auf der Westseite des Bahnhofs hat sie nicht geschafft. Salach hat ein Grundstück gekauft, aber drei Viertel der Fläche sind private Investoren. Das läuft immer über die Schaffung von Baurecht: Wenn der Gemeinderat nicht mitmacht, können die Privateigentümer nicht bauen. Was wir jetzt überall haben, ist so ziemlich die komplexeste Konstellation, die man sich vorstellen kann: Mehrere Grundeigentümer, häufig schon zwanzig Jahre im Streit, machen ein riesiges Projekt für die jeweilige Kommune. In Salach gibt es so etwas einmal in fünfhundert Jahren. Die Ämter sind dafür nicht ausgestattet. Ich glaube, deshalb kommen die auch zur IBA, denn sie haben gesehen: Vielleicht bringt dieses Instrument einen Schwung, unterstützt uns.

In all diesen Gebieten gibt es eine Mischung von Wohnen und Arbeiten. Dafür gibt es erst seit Kurzem einen neuen Typus von Baugebiet?

Das urbane Gebiet. Das kommt aus einer zwanzigjährigen Diskussion über die europäische Stadt, die Leipzig Charta. Das ist ziemlich radikal.

Inwiefern?

Die Ausnutzung des Grundstücks hat sich fast verdoppelt, die Abstände zwischen den Gebäuden dürfen viel kleiner sein. Es gibt einen Zwang zur Nutzungsmischung mit einem Anteil von 20 oder 30 Prozent Nicht-Wohnen.

Und da fallen fast alle IBA-Projekte darunter?

Fast alle, ja. Aber: Bis jetzt hat das noch niemand gebaut in Deutschland. Alle haben panische Angst, dass Klagen kommen, etwa wegen Lärm. Und da muss ich dann auch sagen, wenn es uns jetzt gelingt, das in die Welt zu bringen, auch wenn an der einen oder anderen Stelle etwas scheitert, ist auch etwas erreicht.

Am Inneren Nordbahnhof dauert es auch länger. Dass da auch noch die Opern-Interimsspielstätte hin soll, macht es doch auch nicht gerade einfacher, oder?

Das Opern-Interim? Das finde ich super! Da gibt es endlich mal einen, der weiß, was er braucht und was er will. Das ist ja auch Kreativindustrie. Wenn die Kreativindustrie gesagt hätte, wir brauchen jetzt 20.000 Quadratmeter Werkstätten, wäre das schwieriger gewesen.

Das Interim wird aber auch nicht 2027 fertig sein?

Die rechnen im Moment leider mit 2028.



Das erste IBA-Festival beginnt am 23. Juni und läuft einen Monat. Hauptveranstaltungsort ist die Festivalzentrale in der Königstraße 1c in Stuttgart-Mitte. An drei Projektbühnen in Backnang, Fellbach und Stuttgart-Rot sowie an zahlreichen weiteren Standorten gibt es insgesamt 15 Ausstellungen und eine Fülle von Veranstaltungen zu Themen rund um die Bauausstellung. Programm hier.