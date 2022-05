Opernsanierung in Stuttgart: Hochpreiskultur

"Die Frage ist allerdings, ob sich Stuttgart ein solches Konzerthaus leisten kann", zweifelt die nmz ("Neue Musikzeitung"), wo doch schon die Oper eine Milliarde verschlinge. Der Verein nennt lieber keine Zahlen und verweist stattdessen auf große Vorbilder und die Gefahr einer schwindenden Attraktivität der Stuttgarter Innenstadt. "Hochkarätig", "attraktiv", "unglaublich wichtig", überschlagen sich die Kommentare in der Broschüre zur Konzeption.

Viktor Schoner, der Stuttgarter Opernintendant, hat diese hochfliegenden Pläne in einer Diskussion unter Architekt:innen, kurz bevor er 2018 von München nach Stuttgart kam, ein wenig in Frage gestellt. Wenn München die Elbphilharmonie und Stuttgart wiederum München ausstechen wolle, machten sich die vielen "Leuchttürme" am Ende nur gegenseitig Konkurrenz, meinte er. Viel entscheidender sei, sich zu überlegen, was man eigentlich erreichen wolle, so Schoner, der als Vorbild, weil flexibel und ohne Schwellenangst zugänglich, die Jahrhunderthalle in Bochum anführte: eine simple, umgebaute Industriehalle.

Hochkultur kommt von: kein Aufwand zu hoch

Oper und klassische Musik sind repräsentative Kunstformen, die unter hohem Aufwand eine Musikkultur vergangener Jahrhunderte am Leben halten. Natürlich kann Jede:r in die Oper gehen, aber will das auch Jede:r? Hier trifft sich die High Society, wie die Unterstützerriege des Konzerthaus-Vereins ebenso zeigt wie ein Besuch in der Staatsoper. Hier ist der städtischen Politik kein Aufwand zu hoch, während die lebendige, zeitgenössische, gegenwartsbezogene Musik und Kunst aller Art mit bescheideneren Mitteln oft bessere Ergebnisse erzielt.