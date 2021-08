Opernhaus in Stuttgart: Demokratietheater

Bei so viel Alternativlosigkeit fragt sich nur: Wozu dann noch das Demokratie-Theater? Die zynische Antwort wäre: Der BürgerInnenrat dient dazu, den Widerspruch der Initiative Aufbruch Stuttgart wegzuschlichten. Freilich hat sich die Initiative durch zu viele, zum Teil kontroverse Vorschläge und innere Differenzen eher selbst ins Abseits manövriert. Dem ursprünglichen Anliegen der Initiative, die Bundesstraße 14 menschenfreundlicher zu gestalten, stimmen indes auch die ZufallsbürgerInnen zu. Sie fordern, die Staatstheater sollten auch an der Rückseite eine vorzeigbare Fassade erhalten.

Dazu hätte es freilich kein Bürgerforum gebraucht, denn dafür werden die ArchitektInnen, die sich am Wettbewerb beteiligen, schon sorgen. Um die Frage zu beantworten, wozu ein Gremium von fünfzig ZufallsbürgerInnen auch im Fall der Opernsanierung gut sein kann und wo es an seine Grenzen stößt, braucht es einen Exkurs zu den Grundfragen von Theorie und Praxis der Demokratie.

Selbst die Politik ist überfordert

In der Demokratie bestimmt das Volk. So die Theorie, aber wer ist das Volk? Es ist zweifelsohne nicht immer einer Meinung. In der Regel entscheiden im demokratischen Staatswesen die gewählten Vertreter. Allerdings finden sich unterprivilegierte Gruppen ebenso wie manche wichtige Anliegen in den Entscheidungen oft nicht in derselben Weise wieder wie die Interessen der Reichen und Mächtigen. Dagegen regt sich Protest: auf der Straße, in Petitionen, Kampagnen und Bürgerinitiativen.

Auf der einen Seite ist also nicht immer klar, ob die Politik wirklich im Sinne des Bürgerwillens entscheidet. Umgekehrt kann aber auch eine Initiative wie Aufbruch nicht einfach für sich beanspruchen, die Mehrheitsmeinung gepachtet zu haben. Hier kann ein Bürgerforum immerhin als Kontrollinstanz dienen: Wie nehmen fünfzig nach dem Zufallsprinzip ausgewählte BürgerInnen die Situation wahr?

Was ein Bürgerforum dagegen nicht kann, ist nach künstlerischen, technischen und finanziellen Kriterien kompetent darüber entscheiden, was bei der Opernsanierung der beste Weg sei. Hier sind auch die Politiker überfordert, die alle Angaben der Fachleute zum notwendigen Aufwand bisher einfach geschluckt haben: Koste es, was es wolle.

Ein anschauliches Beispiel, wie weit die Politik denkt, liefert eine Anmerkung des CDU-Abgeordneten Albrecht Schütte. Völlig zu Recht erinnert er daran, dass bis zum Ende der Opernsanierung noch einige Jahrzehnte ins Land gehen. Ob sich denn jemand Gedanken gemacht habe, wie die Oper in dreißig Jahren aussehen werde, will Schütte wissen.

Wie wird Oper in der Zukunft sein?

Ausnahmslos alle, die auf diesen Einwand eingehen, verstehen ihn so: ob die Oper der Zukunft weiterhin vor Ort oder vielmehr digital stattfinden werde. "Man will sich ja treffen", protestiert etwa Martin Rivoir, der die Oper als "urbanes Erlebnis" bezeichnet. Dabei stehen noch ganz andere Dinge auf dem Spiel. Etwa wie sich das Publikum entwickelt: Ob in dreißig Jahren immer noch Abend für Abend 1.400 Besucher ins Opernhaus pilgern, um im Repertoire des 19. Jahrhunderts zu schwelgen, oder ob es auch kleinere Formate, neue Spielstätten, aktuelle Themen und Werke braucht, wenn die Oper relevant bleiben will.

Solche Fragen sind freilich bei Viktor Schoner besser aufgehoben, der etwas ungeduldig und bisweilen erheitert aus den hinteren Reihen der Sitzung folgt. Gegenüber neuen Formaten und Spielstätten hat sich der Opernintendant bisher immer aufgeschlossen gezeigt.