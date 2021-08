Ex-SWR-Justiziar vs. Kontext: Eichers Ehre

Er sei eine "absolute Autorität", bescheinigt ihm SWR-Vorsteher Gniffke. Bereits als Reporter in Mainz habe Eicher ihn vor so "manchem Fehltritt bewahrt", erzählt er in seinem Blog, "wenn du den Langen an Deiner Seite hast, kannst du auch mal eine kesse Lippe riskieren". Und weiter: "Wenn du ihn gegen dich hast, vergiss es." So hätten alle Direktorinnen und Direktoren, natürlich auch der Intendant, stets um seine Zustimmung gebuhlt, schrieb Gniffke ihm zum Abschied im August vergangen Jahres ("Ciao Hermann"), den Eicher offenbar nur schweren Herzens vollziehen konnte. Der baumlange Jurist sei in seinem Büro gestanden, erinnert sich Gniffke, und habe mit bebender Stimme gesagt: "Der SWR ist mein Leben."

Ein so hohes Maß an Identifikation verlangt nach einem geordneten Haus, das zurückzulassen eines Urgestein oberste Pflicht ist, die Pflege der eigenen Integrität inbegriffen. Beides schien Eicher in Gefahr, als nach seinem Abgang Artikel auftauchten, in denen von einem vertuschten Me Too-Vorfall beim SWR die Rede war. Die Stuttgarter Blätter, die taz und Kontext berichteten, dass die Redakteurin Sandra D. von einem TV-Direktor sexuell belästigt, ihr damaliger Partner, der renommierte Regisseur Joachim Lang, degradiert worden sei. Nachzulesen in der Kontext-Ausgabe vom 7.10.2020.

Auch der preisgekrönte Mitarbeiter prozessiert gegen den Sender, verweist auf die Zusage, pro Jahr einen großen Film drehen zu dürfen. Der hochgelobte "Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm" wurde noch produziert, "Theresienstadt" und alle anderen Filme liegen auf Eis. In der Hierarchie heißt es, NS-Themen seien nicht mehr aktuell. Im Podcast nennt das Rundfunkrat Geibel, das dienstälteste Gremiumsmitglied, eine "haarsträubende Aussage", einen "Höhepunkt politischer Ignoranz". Dagegen wehrt sich Eicher nicht, seine Ehre hängt an Dujmovic, nicht an Lang.

Ein langer Brief an den lieben Kai Gniffke

Am 13.10.2020 schreibt Eicher einen vierseitigen Brief an den Intendanten, "lieber Kai Gniffke", in dem er sich gegen die Berichterstattung in den Zeitungen wehrt. In seiner ganzen Amtszeit als SWR-Justiziar, also seit 1998, hätte ihn keine andere Personalia "ähnlich gefordert" wie diese, klagt Eicher. Damit habe er eine "deutlich 3-stellige Stundenzahl" verbracht, die Zahl der Gespräche könne er nicht mehr genau beziffern, die Mitarbeiterin habe die Vorwürfe "nie näher konkretisiert". Umso empörter sei er, wenn dem Sender "Vertuschung", "Verschleppung" und "Trickserei" vorgeworfen werde. Dies empfinde er als "absolut ehrverletzend". Den Brief kennt inzwischen jedes Mitglied des Rundfunk- und Verwaltungsrats.