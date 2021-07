Me Too beim SWR: "Führungsversagen des SWR"

"Vielleicht hilft es zur Aufklärung, mal zu erzählen, was danach alles passierte", sagt Stefan Siller. Joachim Lang beispielsweise, Leiter der Abteilung Sonderprojekte beim SWR, wurden offenbar in diesem Zusammenhang und nach diversen erfolgreichen Produktionen für den Sender, mehrere neue Projekte abgesagt, die sich bereits in der Pipeline befanden. Unter anderem geht es um eine Goebbels-Doku und ein Projekt über das KZ Theresienstadt, das eigentlich "alle Hürden genommen hatte", sagt Stefan Siller. "Warum wird das nicht produziert?" Geibel kennt die Inhalte, aber "Nationalsozialismus und Drittes-Reich-Probleme", habe es von Seiten des Senders geheißen, "seien nicht mehr aktuell. Was natürlich eine haarsträubende Aussage war!", ärgert sich Geibel. "Dann wurde es hinausgezogen. Aber immer gab es das Schwert: das ist nicht mehr aktuell." Geibel sagt, so eine Begründung sei "der Höhepunkt der politischen, zeitgeschichtlichen, philosophischen, politischen Ignoranz."

Die Degradierung von Dujmovic soll nach den MeToo-Vorwürfen begonnen haben. Sie verlor ihre Position als stellvertretende Redaktionsleiterin des Tigerentenclubs, nachdem der Beschuldigte ihr gedroht haben soll, ihre Karriere zu zerstören. Mehrere Personen aus der SWR-Führungsebene, auch der Intendant, wurden eingeschaltet, im Sender machte die Geschichte die Runde, auch Geibel kennt den Fall schon lange, mitsamt Details. Der Vorgang sei ein "gravierender", sagt er. "Sexuelle Belästigung geht an die Würde des Menschen, das ist die Demütigung von Frauen. Wegen der Abhängigkeit vom Vorgesetzten nenne ich es körperliche und geistige Versklavung." Betriebs- und arbeitsrechtlich, sagt er weiter, "hätte man sofort etwas tun können, zum Beispiel das Arbeitsverhältnis sofort zu trennen. Und da kommt das erste Führungsversagen des SWR."

Im Gespräch mit Stefan Siller geht es vor allem um Unwahrheiten, die diesen Fall begleitet haben.

