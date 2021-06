Kommerzieller und Non-Profit-Journalismus: Die Kleinen machen Vielfalt

Margit Stumpp, hier bei einer Mahnwache für einen rechtsstaatlichen Umgang mit Julian Assange, im Dezember 2020 in Stuttgart.

Margit Stumpp, seit 2017 medienpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, lässt sich davon nicht entmutigen. "Nur mit Medienvielfalt können wir Pressefreiheit schützen", sagt sie. Wenn alle Informationen aus einem Topf kommen, fehle der andere Blick auf die Welt. Und so setzt sich die ehemalige Lehrerin nun dafür ein, dass die Förderung der kleinen Non-Profit-Projekte – "Die Kleinen machen die Vielfalt aus" – auch im Wahlprogramm ihrer Partei steht. Als ein Baustein gegen zunehmende Medienkonzentration und für Qualitätsjournalismus. Es wäre ein Novum.

Und weil die Frau von der Ostalb von ausgeprägter Sturheit ist, hat sie der parlamentarischen Abfuhr Anfang Mai schon wenige Tage später in Berlin ein Gutachten hinterhergeschoben mit dem sperrigen Titel "Möglichkeiten öffentlicher Förderung von Lokal- und Regionaljournalismus bei Wahrung der Staatsferne". Das mag nicht sexy klingen, hat es aber in sich. Was die Wissenschaftler vom Mainzer Medieninstitut im Auftrag der Grünen zusammengestellt haben, ist nicht nur ein Überblick darüber, wie es die europäischen Länder mit der Förderung halten. Es zeigt auch, dass fördernde Länder wie Norwegen, Dänemark und Schweden im Ranking der Pressefreiheit weit vorne, auch weit vor Deutschland liegen.

Am besten wäre die Umsetzung

Und damit wäre auch ein Argument von Mathias Döpfner, dem Präsidenten des Zeitungsverlegerverbandes (BDZV) und Vorstandsvorsitzenden des Axel-Springer-Verlags, obsolet: "Lieber Insolvenzen bei Zeitungen als der Verlust der Unabhängigkeit durch Subventionen." Mannhaft also gegen staatliche Förderung – und gegen Konkurrenz. Denn diese Subventionen kämen auch gemeinnützigen journalistischen Projekten wie Correctiv, Hostwriter oder Kontext zugute. Gegen eine kleine Unterstützung bei der Zustellung ihrer Produkte allerdings hätten die Verleger keine Einwände gehabt. Freilich, es hat nicht geklappt, das Geschäftsmodell der Verlegerpresse mit dieser Geldspritze über die Zeit zu retten. Darüber ist Stumpp nicht traurig.

Denn es braucht neue Ideen, wenn die alten nicht mehr taugen. Das ist wichtiger denn je. Corona hat der Medienkonzentration noch einen Schub gegeben. Die Großen schlucken die Kleinen, stecken die Reklameverluste besser weg, schicken ihre Redakteurinnen und Redakteure in Kurzarbeit, ihre freien MitarbeiterInnen gleich vom Hof. Dazu kommt, dass Deutschland wegen zunehmender Gewalt gegen JournalistInnen im Ranking der Pressefreiheit der Reporter ohne Grenzen abrutschte. Stumpp hat das im Blick.