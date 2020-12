Verlage: "Die Großen kriegen was oben drauf"

Die Bundestagsfraktion der Grünen hat ein Gutachten in Auftrag gegeben zum Thema Journalismus-Förderung. Was erwarten Sie sich davon?

Das Gutachten soll die öffentliche Förderung von Lokal- und Regionaljournalismus ausloten bei Wahrung der Staatsferne. Tatsächlich ist das ist ein komplexes Thema, deshalb haben wir das Gutachten in Auftrag gegeben. Damit wir, wenn wir einen Antrag stellen, diesen so formulieren, dass er diesen hohen Standard auch einhalten kann und wir keinen Angriffspunkt bieten für das, was ständig unterstellt wird: dass die Politik Einfluss nehmen würde in die Berichterstattung. Das wollen wir gerade nicht.

Wie sieht der Fahrplan für die Reform des Gemeinnützigkeitsrechts aus?

Die Koalition hat in der letzten Sitzungswoche im Rahmen des Jahressteuergesetzes den Gemeinnützigkeitskatalog um ein paar Zwecke erweitert. Journalismus war leider nicht dabei. Wir gehen daher davon aus, dass die eigentlich geplante große Steuerreform in dieser Legislaturperiode nicht mehr kommt, weil die Koalition gerade auch über das Thema der politischen Beteiligung von gemeinnützigen Organisationen zerstritten ist.

Die Position der Bundesgrünen ist klar: für Gemeinnützigkeit des Journalismus. Wie sieht es mit den Grünen im Land aus? Schließlich ist Förderung des Journalismus Ländersache und bei der Debatte im Bundesrat kommt es auch auf die Stimmen aus Baden-Württemberg an.

Wir haben gerade unseren Programmprozess abgeschlossen. Das Thema ist angesichts anderer wichtiger Themen wie Stärkung des Gesundheitswesens und sozialökologischer Wandel ins Hintertreffen geraten. Aber wir bewegen uns nicht auf unterschiedlichen Pfaden.

Dann unterstützt das Staatsministerium in Stuttgart also auch den Schritt in Richtung Gemeinnützigkeit des Journalismus wie die Regierung in Nordrhein-Westfalen?

Als grüne Bundestagsabgeordnete kann ich natürlich nicht für die grün-schwarze Landesregierung sprechen. Ich weiß, dass der Länderantrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung kritisch im Länderkreis diskutiert wurde. Da gibt es meines Wissens wohl auch noch keine abschließende Position der baden-württembergischen Landesregierung. Der Antrag aus NRW wurde inzwischen ja auch von der schwarz-gelben Landesregierung in NRW selbst gestoppt.



In eigener Sache: Kontext ist Gründungsmitglied des Forums Gemeinnütziger Journalismus und hat den Offenen Brief an das Bundeswirtschaftsministerium in Sachen Journalismusförderung mit unterschrieben.