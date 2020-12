AfD-Beilage und die "Badische Zeitung": Wirtschaftlich unbedeutend

Im gewundenen BZ-Deutsch liest sich das so: "Sollten wir der AfD die Gelegenheit bieten, sich als von der vermeintlich bösen Systempresse unterdrücktes Opfer in der Märtyrerrolle zu inszenieren, oder sollten wir den Nutzern des 'Sonntag' eine zweifelhafte Beilage zustellen im Wissen, dass dies Leser empört, aber in der Hoffnung, dass diese die AfD-Broschüre spontan als Werbung klassifizieren und gegebenenfalls der Papiertonne zuführen würden? Vor diesem Hintergrund fiel der Beschluss, den Beilagenauftrag – wirtschaftlich übrigens unbedeutend – regulär abzuwickeln." Knapp muss es gewesen sein: "Es war eine 51- zu 49-Prozent-Abwägung, und sie war im Ergebnis falsch." Schwierig eben, wenn man der Meinung ist, dass es "unrichtig" wäre, der AfD "jeden demokratischen Charakter abzusprechen" und sie "in toto" dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen.

Außerdem – endlich kommt Mandic ins Spiel – habe man die handelnden Personen zu wenig "in den Blick genommen". Verlag und Chefredaktion erkennen an, dass dieser "sich wiederholt als Gegner von Demokratie und Meinungsfreiheit" positioniert habe, und sie relativieren schon im darauf folgenden Absatz: "Der Versuch, der gesellschaftspolitischen Vielfalt und Zerrissenheit in Freiburg auch durch das Verbreiten randständiger Positionen Rechnung zu tragen, stößt dann an Grenzen, wenn sich einzelne politische Akteure außerhalb des demokratischen Grundkonsenses stellen. Zumindest dieser Verdacht liegt bei Mandic immer wieder sehr nahe." Jetzt also nur noch ein Verdacht?

Anzeigenerlös wird gespendet

Auch mit Stellungnahme Nummer 2 ist der Streit noch nicht befriedet. Mehr als 80 Kommentare laufen online ein, die wenigsten sind verständnisvoll. Es vergehen weitere fünf Tage, dann folgt eine weitere Meldung in eigener Sache. Zwar wolle der Badische Verlag weiterhin ein "breites Spektrum an politischen Positionen zulassen" und eine "demokratische Debatte ermöglichen". Aber "als Zeichen, dass die genannte Beilage von diesem Maßstab nicht gedeckt war und der Badische Verlag sich daran nicht bereichern will, wird der Erlös gespendet". 5000 Euro kommen nun dem Verein "Geraubte Kinder – vergessene Opfer" zugute, der sich um Betroffene kümmert, die als Kinder von der SS verschleppt worden sind. "Ein weiterer Betrag" fließe zudem in die (hauseigene) Aktion Weihnachtswunsch.