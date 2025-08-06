Werde KONTEXT:Unterstützer
KONTEXT:Wochenzeitung
KONTEXT:Wochenzeitung
Artikel drucken
Ausgabe 749
Debatte

Wolfram Weimer im Kulturkampf

Sprache schafft Fakten

Wolfram Weimer im Kulturkampf: Sprache schafft Fakten
|

Datum:

Ausgerechnet der Mann, der für Kultur verantwortlich sein soll, macht jetzt Sprachvorschriften. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer verbietet seinen Angestellten Sternchen, Doppelpunkte und große Is. Das ist ein Verstoß gegen das Grundgesetz.

Auch ein Argument. Foto: Jens Volle
Auch ein Argument. Foto: Jens Volle

Es ist schon unheimlich, wie schnell sich die Befürchtung bewahrheitet hat, dass die Besetzung des Kulturstaatsministeramts mit Wolfram Weimer für das hiesige Kulturleben zu einer geistigen Katastrophe wird. Einem Mann, dem unzählige Kolleg:innen nach seiner Ernennung attestierten, dass er von Kultur "sehr wenig" verstehe. Bislang hat er auch sehr wenig gemacht – also für die Kultur. Und doch gelangte er bereits an einen Tiefpunkt: Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien verbietet seinen rund 470 Mitarbeiter:innen beim Verfassen von "Briefen, E-Mails und Vermerken" die Verwendung von Sonderzeichen, die signalisieren, dass nicht nur das männliche Geschlecht gemeint ist. "Statt Formulierungen mit Sternchen oder Binnen-I zu verwenden, begrüßen wir die Adressaten mit der Anrede ‚sehr geehrte Damen und Herren‘", so Weimer in Schulmeistermanier. Gendern sei "bevormundende Spracherziehung", "erzwungen" und "spaltend" und dürfe nicht zum "Spielfeld für Ideologen" werden. Eine verwirrende Begründung, denn dies alles spiegelt sich ja gerade in seinem Verbot wider.

Und klar, alle Gegner:innen des gendersensiblen Formulierens kommen irgendwann mit diesem Argument angedackelt: Gendersprache beschädige die "Schönheit der deutschen Sprache", so raunzt auch Weimer. Es gehe ihm um den Erhalt "unserer Sprachkultur im Land der Dichter und Denker". Ja, ist denn das Bundeskanzleramt ein Literaturzirkel? Und ist Wolfram Weimer Heinrich Heine, dass er beurteilen kann, was "schöne Sprache" ist?

Zumal er selbst am laufenden Band Stilblüten produziert: Die "Gender-Ideologie der vergangenen Jahre" leugne "den Unterschied und die natürliche Aufeinander-Bezogenheit von Mann und Frau". Kotz! Oder: "Familie" sei das "Vaterland des Herzens". Ohmeingott! Oder: "Die freiheitsfeindliche Übergriffigkeit der Linken hat in der Cancel-Culture ihr aggressives Gesicht." What? Oder: "Wenn die Künste im Namen eines neuen Tugendterrors kanonisiert werden, gängelt man ja nicht nur die Künstler, vor allem bevormundet man die Adressaten." Hä? Rechte Parolen.

Wenn es Weimer wirklich um die Schönheit und Verständlichkeit von Sprache ginge, sollte er sich lieber mal dafür einsetzen, dass die Antragsformulare fürs Bürger:innengeld oder die Erklärungsbögen des Finanzamts schön und vor allem verständlich formuliert werden.

Der Mitgründer des "Cicero" und einstige Chefredakteur des "Focus" hat in seinem Ansinnen den Bundeskanzler erwartungsgemäß hinter sich. Der war ja schon im Wahlkampf 2021 populistisch befeuert aufs Erregungspferd des Genderns gesprungen und hatte für staatliche Stellen ein Genderverbot gefordert (was in Bayern 2023 dann auch eingeführt wurde). Friedrich Merz (CDU) fragte damals auch, wer denn Nachrichtenmoderator:innen das Recht gebe, "in ihren Sendungen einfach mal so eben die Regeln zur Verwendung unserer Sprache zu verändern?" Einfach mal so eben? Der wissenschaftliche Kampf für eine geschlechtergerechte Sprache begann in den 1970er-Jahren.

Da läuft die CDU der AfD hinterher

Nun sind die Zitierten nicht gerade die intellektuellen Speerspitzen unseres Landes. Gemäß dem befürchteten Backlash unter Merz, der Rassismus und Diskriminierung hoffähig macht, verwenden sie im Falle des Genderns dasselbe abfällige Vokabular wie die AfD, und genau wie dieser sind ihnen wissenschaftliche Erkenntnisse gerne mal schnurz. Sonst wüssten sie, dass es beim Gendern nicht um eine "linke Marotte" geht. Etliche wissenschaftliche Studien, die seit den 1990er-Jahren durchgeführt werden, bestätigen, dass eine geschlechtergerechte Sprache sich langfristig positiv auf die gesellschaftliche Gleichstellung von Mann, Frau und allen dazwischen und außerhalb auswirkt. Warum? Weil sie das Bewusstsein erweitert.

Eine Studie von vielen: 2001 führten die Psychologinnen Dagmar Stahlberg, Sabine Sczesny und Friederike Braun mit 100 Proband:innen Assoziationstests durch. Unter anderem wurden die Testpersonen gebeten, Idole etwa aus den Bereichen Musik oder Sport zu nennen. Die Fragen wurden unterschiedlichen Gruppen in unterschiedlicher Form gestellt: im generischen Maskulinum (wie: Lieblingssportler), in der Doppelform (wie: Musikerin und Musiker), in einer neutralen Form (wie: Berühmtheiten der Musikbranche) und der Schreibung mit großem Binnen-I (SportlerInnen). Das für sprachsensible Menschen nicht sehr überraschende Ergebnis: Die Gruppe mit dem generischen Maskulinum nannte vor allem männliche Stars. Die anderen Gruppen auch viele Frauen. Interessant: Die Gruppe "großes I" nannte die meisten Frauen. In anderen Studien wurden Kindern Listen mit Berufen vorgelegt. Wenn die Bezeichnungen sowohl männlich als auch weiblich waren, interessierten sich mehr Mädchen für typisch männliche Berufe.

Generisch hin oder her: Menschen denken, wenn sie maskuline Personenbezeichnungen hören, vor allem an eines: an Männer. Ist doch logisch. Sprache schafft Fakten. Andere Geschlechter bleiben unsichtbar. Bestimmte Leute irgendwie mitzumeinen, ist etwas völlig anderes, als die angeblich Mitgemeinten ausdrücklich anzusprechen.

Das Grundgesetz verpflichtet staatliche Stellen, ihre hoheitlichen Aufgaben und Befugnisse diskriminierungsfrei auszuüben. Und das Bundeskanzleramt als zentrale Regierungsbehörde muss hier Vorbild sein. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes machte dazu 2024 eine klare Ansage: "Wird ein inklusiver und geschlechtergerechter Umgang mit Sprache durch den Staat verboten, ist das verfassungsrechtlich problematisch." 

Aber wie will Weimer eigentlich sein Verbot durchsetzen? Holt er sich scharfe Hunde an die Seite, die alle Beschäftigten kontrollieren? Und was passiert, wenn die Angestellten trotzdem gendern? Wird Weimer seine Kolleg:innen unehrenhaft aus seinem Amt entlassen? Da gibt es nur eins: Liebe Verwaltungsangestellte des Bundeskanzleramtes, bitte gendert so viel ihr könnt. Widerstand beginnt im Kleinen!

Wir brauchen Sie!

Kontext steht seit 2011 für kritischen und vor allem unabhängigen Journalismus – damit sind wir eines der ältesten werbefreien und gemeinnützigen Non-Profit-Medien in Deutschland. Unsere Redaktion lebt maßgeblich von Spenden und freiwilliger finanzieller Unterstützung unserer Community. Wir wollen keine Paywall oder sonst ein Modell der bezahlten Mitgliedschaft, stattdessen gibt es jeden Mittwoch eine neue Ausgabe unserer Zeitung frei im Netz zu lesen. Weil wir unabhängigen Journalismus für ein wichtiges demokratisches Gut halten, das allen Menschen gleichermaßen zugänglich sein sollte – auch denen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Eine solidarische Finanzierung unserer Arbeit ermöglichen derzeit 2.500 Spender:innen, die uns regelmäßig unterstützen. Wir laden Sie herzlich ein, dazuzugehören! Schon mit 10 Euro im Monat sind Sie dabei. Gerne können Sie auch einmalig spenden.

Gefällt Ihnen dieser Artikel?
Unterstützen Sie KONTEXT!
KONTEXT unterstützen!
Verbreiten Sie unseren Artikel
Artikel drucken

Passend zum Thema

05.03.2025
CDU und AfD
Kulturkampf verbindet

"Correctiv", die Amadeu Antonio Stiftung und die Omas gegen rechts: Beim Kulturkampf gegen links haben CDU und AfD gemeinsame Feindbilder. Auf europäischer Ebene gab es bereits eine Zusammenarbeit von rechts und ganz rechts, um…

2 Kommentare
10.04.2024
CDU Baden-Württemberg
Nun also "Parkplatzsterben"

​​​​​​​Die Südwest-CDU steht vor den Kommunal- und Europawahlen in Baden-Württemberg vor ihrer ersten großen Bewährungsprobe unter Landeschef Manuel Hagel. Im Vorwahlkampf setzt sie weniger auf Inhalte, sondern will "mit Narrativen hängenbleiben".
07.02.2024
Gendern
G'schichten ausm Dschenderknast

Die grün-schwarze Landesregierung hat in Baden-Württemberg also ein Genderverbot für Landesbeschäftigte durchgesetzt. Wie lächerlich das ist, zeigt sich, wenn's an die Durchsetzbarkeit geht, meint unsere Kolumnistin.

6 Kommentare
31.01.2024
Das Gendern und die CDU
Angst vor dem Sternchen

Es geht nicht um Grammatik oder Verständlichkeit, schon gar nicht um die Schönheit der deutschen Sprache. Es geht um Macht, um Rollenklischees und darum, das dritte Geschlecht nicht anzuerkennen. Das Thema Gendern weckt konservative Instinkte, nicht…
Rückabwicklung
03.01.2024
Neues CDU-Grundsatzprogramm
Rückabwicklung

Angestoßen von der Südwest-CDU gibt sich die Union ein neues, ihr viertes Grundsatzprogramm. Mitte Januar in Heidelberg wird der Bundesvorstand den Entwurf offiziell beschließen. Die 71 Seiten haben es in sich. Die Partei verschiebt sich nach rechts…

4 Kommentare
29.11.2023
Diskursverschiebung nach rechts
Apokalypse und Genderwahn

Welche Gemeinsamkeiten haben die superkonservative Evangelische Nachrichtenagentur "Idea" und die neurechte "Junge Freiheit"? Das zeigt sich vor allem an Autor Peter Hahne. Zwei junge evangelische Theolog:innen warnen vor rechtspopulistischem…

2 Kommentare
Zurück Weiter

Weitere Artikel der Ausgabe 749 vom 06.08.2025

Völkische Geschlechterpolitik
Heute wie gestern

In ihren Positionen zu Geschlechter- und Familienpolitik knüpfen AfD und andere Rechtsextreme an…
AfD-Europaabgeordneter Tomasz Froelich
Ein Hardliner für die Ortenau

Ein französisches Magazin sieht in ihm den "Shootingstar der deutschen extremen Rechten": Der…
 
  zurück zur akuellen Ausgabe/Startseite Nach obenZum Artikelanfang  

4 Kommentare verfügbar

  • Werner
    vor 17 Stunden
    Antworten
    So sehr ich als Vater, unter anderem auch von zwei Töchtern, für die Gleichberechtigung bin, muss ich doch sagen, dass ich das Gendern idiotisch finde. Wie soll ich Doppelpunkte, Sternchen und so einen Quatsch aussprechen? Wenn ich etwas gegendertes vorlese, dann hört sich das bescheuert an. Es…
Kommentare anzeigen  

Neuen Kommentar schreiben

Alle Ausgaben
Alle Ausgaben

KONTEXT per E-Mail

Durch diese Anmeldung erhalten Sie regelmäßig immer Mittwoch morgens unsere neueste Ausgabe unkompliziert per E-Mail.

  Jetzt anmelden

Letzte Kommentare:

Ausgabe 749 / Sprache schafft Fakten / Schnippchen / vor 8 Stunden 47 Minuten
Hallo Werner, beim Vorlesen von Gegendertem mit seinen Sternchen, Doppelpunkten etc. sehe ich ebenfalls Probleme, weniger beim Schreiben. Um beim Schreiben dem Gendern ein Schnippchen zu schlagen, könnten wir zu einer Art 'Lautschrift' greifen,...

Ausgabe 749 / Sprache schafft Fakten / Maitol / vor 11 Stunden 18 Minuten
Also für dich hört sich "Hallo Frau...", "Hallo Herr...", "Sehr geehrte Damen und Herren..." idiotisch an; genau das ist Gendern. Niemand schreibt dir vor wie du Leute anredest. Mir persönlich zum Beispiel ist es scheißegal...

Ausgabe 749 / Sprache schafft Fakten / kidloco / vor 15 Stunden 29 Minuten
Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden: Geschlechtergerechte Sprache ist weder in Behörden noch in Schulen verpflichtend, und das fordert meines Wissens auch niemand.

Ausgabe 749 / Sprache schafft Fakten / Werner / vor 17 Stunden 1 Minute
So sehr ich als Vater, unter anderem auch von zwei Töchtern, für die Gleichberechtigung bin, muss ich doch sagen, dass ich das Gendern idiotisch finde. Wie soll ich Doppelpunkte, Sternchen und so einen Quatsch aussprechen? Wenn ich etwas gegendertes...

Ausgabe 749 / Von Weimernden und Weimer:innen / Oben bleiben? Für die Frau: JA! / vor 20 Stunden 9 Minuten
"Natürliche Aufeinanderbezogenheit von Mann und Frau". Ob Mann Weimer bzw. Obmann Weimer bzw. Ober-Mann Weimer damit wohl meint, der Mann habe 'natürlicherweise' immer oben zu liegen?

Werde KONTEXT:Unterstützer
Die KONTEXT:Wochenzeitung lebt vor allem von den kleinen und großen Spenden ihrer Leserinnen und Leser.
Unterstützen Sie KONTEXT jetzt!