Gendern: G'schichten ausm Dschenderknast

Völlig gaga ist nur eines: Gendern verbieten zu wollen. Ich mein, sorry, dass ich lachen muss, aber wer soll so ein Verbot denn ernst nehmen? Wie soll das durchgesetzt werden, wenn sich Stationsleiter Peter weigert, das Verbot einzuhalten und trotzdem weiter gendert? Wär' ich Peter, ich würde jetzt richtig bananas geh'n mit Gendern. Dabei bin ich persönlich eigentlich durch mit dem Thema und benutze Genderzeichen, wie's mir in den Kram passt, oder eben auch nicht – ohne bislang dafür verhaftet worden zu sein. Aber wenn ich jetzt höre, wie sich alte, konservative Männer erdreisten, Leuten auf Arbeit vorzuschreiben, keine Genderzeichen mehr verwenden zu DÜRFEN, dann würde ich's erst recht tun. Völlig durchknall'n mit dem Dschender. Jeden fucking Brief, jede E-Mail, einfach alles aus Prinzip komplett wild durchgendern bis die Sternchen- und Doppelpunkt-Taste klemmt. Wenn's daraufhin Ärger geben würde und ich zum Personalgespräch antanzen müsste, würd' ich verbal nachlegen und mich vor lauter Glottisschlägen in den Schluckauf gendern. Was soll auch schon passieren? Die Schlagzeile will ich lesen über die erste Landesangestellte Baden-Württembergs, der "wegen Gendern gekündigt" wurde. Doch das Szenario ist tatsächlich denkbar: Widersetze ich mich als Arbeitnehmerin wiederholt und sogar absichtlich den Vorschriften meines Arbeitgebers, hat das Konsequenzen, die bis zur Kündigung führen können.

Wird Angestellten jetzt also gekündigt, wenn sie sich nicht an die Verwaltungsvorschrift, nicht mit Sternchen, Binnen-I oder Unterstrich zu gendern, halten? WIE GAGA WÄRE DAS DENN? Und wie GAGA-GAGA wäre es, wenn ich nach meiner Kündigung ins Arbeitsgericht steppen würde, um mich wegen Diskriminierung wieder zurück ins Unternehmen zu klagen, hä? MAXIMAL GAGA-GAGA! Tausende von Euro Steuergelder würden vor Gericht verschwendet werden, falls ich gewinne; zig Gerichte wären damit beschäftigt, sich mit diesem beknackten Verbot auseinandersetzen zu müssen; irgendein lausiger "Bild"-Reporter würde mich bei Gerichtsverhandlungen begleiten, um die Nummer medial aufzublasen – denn selbstverständlich würde ich mich als Wutbürgerin nicht von der ersten verlorenen Instanz abschrecken lassen und mich großspurig damit in der "Bild" zitieren lassen, wegen "Gendergaga-Gaga" bis vor den Europäischen Gerichtshof ziehen zu wollen.

Jaaa ok, ich würd‘s wahrscheinlich nicht tun. Schließlich hab‘ ich ein aufregendes Leben und bessere Hobbys als "Klagen". Aber was ist das denn für ein Schwachsinn: Erst feiert Kretschmann Bundeskanzler Scholz für den "Deutschland-Pakt" ab, um bürokratische Hürden zu verringern, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, Digitalisierung zu pushen und Verwaltung und Unternehmen zu unterstützen; seit Anfang vergangenen Jahres wurde deshalb in Baden-Württemberg immer wieder vom "Masterplan für die Transformation der Verwaltung" geredet, im November 2023 sogar eine – und ich bin gespannt, wie sie das sprachlich toppen wollen – "Entlastungsallianz" angekündigt. Und jetzt legt sich die Landesregierung so ein Gender-Ei ins Körbchen, das zu MEHR BÜROKRATIE führt!

Selbst wenn man will, nicht immer ganz einfach

Klar, ich kann verstehen, dass es Unsicherheiten gibt bezüglich Gendersprache. Ist ja, selbst wenn man es will, nicht immer ganz einfach, es "richtig" zu machen bei all den Optionen. Alle, die schon mal in einem Workshop oder Vortrag oder irgendeiner Weiterbildung zum Thema Inklusion und Gendersprache waren, wissen, wie sensibel das Thema auch in Bezug auf "Leichte Sprache" und "Barrierefreiheit" ist. Aber was ist denn so schwierig daran, Leute beim Thema Gendern einfach machen zu lassen, was sie wollen oder eben nicht wollen?