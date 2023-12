Rechte Hetze im Internet: Aus die Maus?

Denn ein cleverer rechter Hetzer wie Elsässer hat seinen Julius Evola gelesen: Es geht nichts über den guten alten passiven Aktionismus, die unbewegte Bewegung, bei der sich nie selbst bewegt, sondern stets "nur" angestiftet wird, damit er sich die eigenen Hände in Unschuld waschen kann, wenn mal wieder ein Querdenker, Reichsbürger, oder ein anderer "ganz normaler Bürger" einen Politiker oder Tankstellenmitarbeiter abknallt oder ein Kriegswaffenarsenal in einem Kleingarten ausgehoben wird. Denn "so" hat er es natürlich nie gemeint. Dann hat der Schaden, den Menschen wie Elsässer anrichten, die Verwirrung und Panik, die sie stiften, selbstverständlich nichts mit dem Stellungskrieg ihres "Kulturkampfs" zu tun, mit dem sie "das Regime" – ganz demokratisch – stürzen wollen.

Das ist zwar so durchsichtig verdorben wie Christian Lindners Auftritt bei der "Ein Herz für Kinder"-Almosengala. Doch es funktioniert! Menschen wollen Lügen glauben. Gerade die, die davon überzeugt sind, keine "Schlafschafe", sondern "Selbstdenker" zu sein. Sie wollen den ganzen irren Scheissdreck einfach säckeweise in sich reinstopfen, den sie in den Telegramgruppen von Verschwörungsprediger:innen wie Friedemann "Mäckle" Mack, Bodo Schiffmann, Alina Lipp, den "Freien Sachsen" und vielen anderen rechten Influencern online wie offline lesen. Sie wollen von Menschen wie Stefan Magnet ("AUF1") oder Julian Reichelt ("NIUS") angelogen werden. Weil die Schmetterlinge im Bauch dann "peng" machen und das Zigeunerschnitzel besser schmeckt. Weil die kognitiven Dissonanzen, die diese Welt in jedem vernünftigen Menschen zwangsläufig verursacht, so auf die denkbar einfachste, aber traurigste Weise verschwinden: mit Ignoranz, Abwehr und Selbstlüge.

Und Konservative übernehmen die Märchen

Es lebt sich einfach "freier", wenn man glaubt, dass alle anderen (also Ausländer, Flüchtlinge, "Woke", "Links-grün-Versiffte", "die da oben" und die ganz unten, you name it) an allem schuld sind. Das weiß die AfD. Das wissen die "Freien Sachsen". Das wissen alle rechten Influencer. Und wenn sie mal rechtlich für ihren Schweinkram belangt werden, wie der hiesige Schwurbeldoc Heinrich Fiechtner, dann ist natürlich wieder – wer hätt’s gedacht – "das Regime" schuld. Und wieder macht es "peng" im Selbstdenker-Bauch. Eine nicht enden wollende Shitshow in der Rechte "das Volk" wie eine traurige Zirkus-Trompete spielen – vor allem auf Social-Media-Plattformen, auf denen sie die technischen Fortschritte in Sachen Künstliche Intelligenz mittlerweile völlig selbstverständlich neben Verschwörungserzählungen für die Fälschung von Bild- und Videomaterial nutzen.

Und das kommt auch "Mitte"-Politikern gut gelegen. Denn wer nur "teilt", der hat‘s ja nie selbst gesagt oder gemacht. Hehe. Also sich nicht die Hände selbst schmutzig gemacht. Jüngst teilte Markus Söder die Fake News über einen Kindergarten, in dem angeblich jetzt Weihnachtsbäume verboten wären (wegen "woke" und "Multikulti" natürlich!) – als er auf einer Pressekonferenz darauf angesprochen wurde, wieso er das nicht von seiner Seite löschen würde, sagte er wirklich: "Die Nachricht ging so durch die Welt. Und wenn es so gewesen wäre, hätte ich ja recht gehabt." Ja, Maggus. Und wenn die Erde wirklich eine Scheibe wäre, dann hätten die Flat Earther recht gehabt. Auch Söder ist sowas nicht einmal mehr peinlich. Längst haben Konservative, die ihre Felle jetzt wegen der AfD wegschwimmen sehen, gecheckt, dass sie, wenn sie schon nicht selbst Fake News generieren, immerhin von ihnen co-profitieren können. Scheissegal, dass die Erzieher:innen des Kindergartens daraufhin einen rechten Shitstorm über sich ergehen lassen mussten.

Warum auch nicht? Seit dem reichsten Mann der Welt, Elon Musk, zusammen mit Meta-Man Mark Zuckerberg praktisch "das Internet" gehört und auf seiner Plattform "X" keinerlei Benimm- und Verhaltensregeln mehr gelten, ist rechte Hetze, sind Fake News vollkommen normal geworden. Wie sollen sie auch geahndet werden, wenn Politik und Gesetzgebung dem Tempo der digialen Veränderungen nicht standhalten können? Wenn es nicht einmal personelle Kapazitäten gibt, um Internetkriminalität annährend zuverlässig zu verfolgen? Was soll das Cybercrime Ministerium Deuschland auch schon tun? Elon Musk ein Fax schicken oder was? Haha.

Eine Lösung für diesen ganzen digitalen Abfuck, den Rechte schlau zu nutzen wissen, hat niemand. Niemand, dem zugehört wird. Aber es kann ja auch nicht angehen, dass am Ende das Internet abgeschalten wird, nur weil die Menschheit zu blöd war, diese geniale Errungenschaft NICHT für die Zersetzung ihrer Gesellschaft zu nutzen. Als ich vor zwei Jahren über den Essay "Extinction Internet" des niederländischen Medientheoretikers und Internetaktivisten Geert Lovink gelesen hatte, der dem Internet im November 2022 sein baldiges Ende voraussagte, dachte ich so: "Ja klar, als ob". Klang bisschen nach Verschwörung. Lovink schrieb damals, dass der Kampf der Neunziger um ein dezentrales Netzwerk verloren wäre; ähnlich wie bei der Klimakrise hätte das Internet ebenfalls bald seinen point of no return erreicht, bei dem die Rückkehr zu guten Bedingungen nicht mehr möglich sei. Weil es durch Milliardenkonzerne übernommen würde, denen Menschen egal seien und die dazu beitragen würden, dass wir Süchte und Angststörungen, verzerrte Selbstbilder und kaputte Gedächtnisse entwickelten. Außerdem nehme die soziale Kontrolle und Überwachung im Internet zu. Am Ende würden sich die Menschen aus dem Internet zurückziehen und es ganz hinter sich lassen, um sich aus dessen Fängen zu befreien. Mittlerweile denke ich: Keine schlechte Idee.