Liberty eher nicht so rising

Why not einfach die Libertarian Party in Deutschland nachspielen? So wie damals "Kinderpost" unterm Weihnachtsbaum. Why not einfach die Verteidigung des Rechts auf Holocaustleugnung und das Recht auf Waffenbesitz zur Verteidigung von Privatbesitz nach good old Germany holen? I mean: Hallo? What's wrong with Freiheit? Was können wir dafür, wenn sich die dummen Armen ihre krummen Beine brechen und kein money für medizinische Behandlung haven? Why should I care wenn die Plattenbaumenschen nicht willing enough sind, ihr talent zu cashen und hard enough hustlen, damit sie im Wolkenkratzer chillen können? Hää? Why?? Why den ollen Marx lesen, wenn man ne Zusammenfassung von Ayn Rands "Atlas Shrugged" auf dem Stepper im Gym readen – oder noch geiler, sich vorlesen lassen – kann? Scheiß auf Arbeiterklasse und unbezahlte Care-Arbeit! Was für elendige, dumme Knechte! Fuck Sozialstaat! Marktchauvinismus rocks!

Denn die, die nach Ayn Rand, der Chefideologin des Turbokapitalismus, den Laden am Laufen halten, die Welt auf ihren Schultern tragen, sind die Entrepreneure! Diese edlen Geister sind es, die auch die Kapitalismus-Kids werden wollen: gierige, egozentrische Idealmenschen, die auf Schwächere scheißen, Solidarität ablehnen, sich selbst heroisch in ihrem antisozialen Verhalten überhöhen und ernsthaft glauben, dass, wenn jeder an sich selbst denkt, allen geholfen ist. Selbst Affen wissen, dass das nicht wahr ist, haha. Selbst Ayn Rand wusste, dass das nicht wahr ist, meine Fresse, es ist so absurd: Als Donald Trumps Lieblingsdenkerin an Lungenkrebs erkrankte, hat sich die Sozialstaathasserin Rand einfach mal schön über ihren Mann Sozialhilfe abgecheckt und sich unter seinem Namen kostenlose medizinische Versorgung in den USA rausgelassen! Wie so 'n Reichsbürger auf Hartz IV, wow!

Kapitalismus-Sommercamp fürs Ego

Ist nicht so, dass ich mich über sowas noch groß wundere seit Verschwörungstheorien und Alternativmedien den religiösen Glauben von Millionen Menschen weltweit ersetzt haben. That's just that. Aber wenn ich dann im "Focus" eine Kolumne von einem religiösen Finanzkasper und Fitnessfreak wie Rainer Zitelmann (Google-Bildersuche, bitte!) lese, der glaubt, Menschen ernsthaft weismachen zu können, dass Liberty Rising "durchaus Anklang" findet, dann muss ich schon laut lachen. In seinem Text "Jung, rebellisch, kapitalistisch: Kennen Sie schon die Anti-Klima-Kleber?" versucht Zitelmann seinen geistigen Sprösslingen Starthilfe zu geben, nachdem sich in Deutschland einfach niemand für ihren importieren libertären Schwachsinn interessieren will und die "Klima-Kleber" die Aufmerksamkeits-Rangliste anführen: Indem er Werbung für sich selbst macht, von seinem Vortrag bei einem Kapitalismus-Sommercamp von Liberty Rising erzählt und als Nationalliberaler das macht, was die "Bild" unter Reichelt nicht besser hinbekommen hätte: "Please stärke FDP!" Mit Rechten hat der ganze Liberty-Rising-Quark aber selbstverständlich nix am Hut, wie Liberty Rising-Gründer Stefan Griese in Zitelmanns Text anklingen lässt, denn jetzt kommt's: Große Teile der libertären Szene in Deutschland seien im Verlauf der letzten Jahre "immer konservativer, AfD-näher, verschwörungstheoretischer und russlandfreundlicher" geworden. Deshalb sei man ab 2022 auf Distanz gegangen.

Warum das im radikal-liberalen Hirn nicht wehtut, ist schwer zu beantworten. Wundern tut's mich jedenfalls nicht mehr, seit nicht nur auf amerikanischen Make-America-Great-Again-Demonstrationen Faschos neben Libertären laufen und auch in Deutschland während Corona Rechtsradikale neben esoterischen Freiheitsschwurblern marschierten. Mit Liberty Rising hat Deutschland jetzt eben eine kleine Ich-Ich-Ich-Sekte mehr. Schon scheiße. Aber eben hilarious-scheiße. Da betonieren sich junge Menschen dann doch lieber auf die Straße.