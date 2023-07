Gabriele Renner: Angepisst!

Innenminister Strobl, der im Untersuchungsausschuss erklären musste, wie Renner trotz zweifelhafter Qualifikation an die Stelle des höchsten Polizisten im Land kommen konnte? Der erklären musste, warum er im Augenblick des Bekanntwerdens der pimmeligen Umtriebe Renners Interna an die Presse durchreichte, um von möglichen Ungereimtheiten in der Beförderungspraxis des Innenministeriums abzulenken? Der "Penis-Polizist" himself? Ja, der auf jeden Fall! Denn egal, ob der ehemalige Polizeiinspekteur mit der Vorliebe für urinierende Frauen jetzt vorerst freigesprochen wurde: Ey, der Typ hat als Polizeichef nicht nur der Klägerin Pimmelbilder geschickt, sondern mindestens auch drei anderen Polizistinnen! Konsensual natürlich. Ganz schön verrückter Zufall, als Chef so viele Frauen auf Arbeit zu kennen, die es gut finden, oder? Der (Ex-)Partner einer dieser Frauen hat ihn sogar dafür zur Rede gestellt, weil er Pimmel- und Pisskram von Renner auf dem Tablet oder Handy seiner Freundin gefunden hat. Aber weil dieser Partner auch in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis zu Renner stand und die Freundin letztlich meinte, dass alles einvernehmlich gewesen wäre, verpuffte dieser Fall genauso wie andere. Vollkommen irre. Aber nicht relevant.

Auf weiteren Nebenschauplätzen im Prozess kam außerdem raus, dass Renner eine wildfremde Frau in einer Kneipe angemacht und sie gefragt haben soll, ob sie ihn "anpissen" wollen würde. Die hatte darauf zwar keinen Bock, aber Renner soll ihr trotzdem seine Nummer zugeschoben haben, weil er davon überzeugt gewesen sei, dass es ihr "bestimmt Spaß machen" würde. Kotz! Auch das alles: nicht relevant für den Prozess. Der Richter wollte keine Systematik hinter Renners Vorgehen erkennen. Sah keinen Zusammenhang zwischen der Klage der Polizistin und der Tatsache, dass sich Renner systematisch an junge Kolleginnen, die Karriere machen wollten, als "Mentor" ranwanzte, um sexuelle Gefälligkeiten in einem Abhängigkeitsverhältnis zu bekommen. Denn es ging ja "nur" darum, unter welchen Umständen die Hand der Klägerin – einer 16 Jahre jüngeren, beruflich von Renners Gunst abhängigen Kommissarin – an Renners halbsteifen Schniedel kam, während er sich an einer Wand vor einer Kneipe erleichterte. Extrem ekelhaft. Genau das sagte auch die Klägerin vor Gericht. Doch es gibt da noch etwas, das fast noch viel widerlicher ist als ein Polizist, der seine Macht missbraucht, um seinen Fetisch an untergebenen Frauen im Arbeitsumfeld auszuleben: diesen Polizisten zu schützen. Als Frau. Als Ehefrau des Angeklagten.

Frau Renner kennt sich aus mit sexualisierter Gewalt

"Gott sei Dank! Ich bin sehr erleichtert, dass das Gericht so entschieden hat. Es war ein Zittern bis zum Schluss", erzählte Gabriele Renner der "Bild", zeigte einer Reporterin ihr grünes "stay strong"-Täschchen und tratschte munter weiter, dass sie ja eine "sehr gläubige Frau" sei. Während sie an einem vorigen Prozesstag noch ein schwarzes "stay strong"-Täschchen dabei hatte, hätte sie sich am Tag der Urteilsverkündung für ein grünes Täschchen entschieden, weil sie ein "Statement für Hoffnung" setzen wollte. Zusammen mit der Kette mit dem fetten Kreuz um ihren Hals, sollte niemand daran zweifeln, dass Andreas Renners Ehefrau eine rechtschaffene Christin ist, die für ihre guten Taten in den Himmel kommen will. Küsschen hier mit dem Ehemann. Händchenhalten da. Selbst als Gabriele Renner im Gerichtssaal die Überwachungsvideos mit ansieht, in denen ihr Mann mit der Klägerin in einer Fußballkneipe rumknutscht, lacht sie. Als "die starke Frau an der Seite des Penis-Polizisten" ("Bild") saß Gabriele Renner während der Prozesstage stets als extra beantragter Beistand neben ihrem Mann, dort, wo sonst nur Prozessbeteiligte sitzen. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich in Stuttgart zuletzt ein derartig erbärmliches Schmierentheater gesehen habe.