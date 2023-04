Maskenball Schloss Solitude: Horrorkopfkino der guten Laune

Und dann ist da der Ordner "Mega Trash". Fragt mich nicht, unter was für Kriterien ich da Bilder und Videos abspeichere. In meinem Gehirn macht es Sinn, dass sich darin ein Screenshot aus der Zeit befindet, in der Schwurbelbarde Michael Wendler noch auf Instagram war und nebst einem unfassbar affigen Bild von sich selbst mit venezianischer Maske und Thomas-Gottschalk-Gedenk-Sakko in einer Umfrage wissen wollte: "HALLO FANS!!! WOLLT IHR DASS ICH MAL WIEDER 'LIVE' AUF INSTGRAM GEHE?" Ergebnis: "NEIN (65%)". Vergangene Woche ist zu den Ordnern mit den digitalen Gemütsaufhellern ein neuer dazu gekommen: "Schwäbische Eyes Wide Shut" – voll mit den Highlights aus der 30 Bilder starken Fotostrecke der "Stuttgarter Zeitung" zu einem "mystischen Maskenball" auf Schloss Solitude. "So glamourös und sexy feiert man in Stuttgart", heißt es in der nicht weniger mystischen Hofberichterstattung von Uwe Bogen. Zwar blickt man nicht, was es genau mit der Veranstaltung auf sich hat und wie die mehr und minder bekannten Leute, die auf den Bildern zu sehen sind, auf ihr gelandet sind. Aber das ist auch vollkommen egal, denn so sexy und glamourös kommt die Stuttgarter High-Society nicht mehr zusammen, um das perfekte Setting für einen schwäbischen "Eat the rich"-Genrefilm zu liefern:

Ein Schönheits-Chirurg mit Michael-Wendler-Aura, der seine trophy wife und Beautyfilter auf zwei Beinen im Arm hält wie Frankensteins Braut; weiß gequetschte Zehen in durchsichtigen Plastik-High-Heels; die Witwe von Gerhard Mayer-Vorfelder; eine städtische Mode-Ikone für gelangweilte Killesberg-Hausfrauen mit glitzerndem "Nirvana"-Bandshirt; Volksfest-VIPs und andere C-Promis. Alle in Abendkleid, Smoking und mit venezianischen Masken. Gehauchte Küsschen, Duckfaces und der Geruch von Schampus, Plastikschweiß und Jean Paul Gaultiers "Le Mal" in der Luft. Und mittendrin: Gudrun Nopper, die Frau des Stuttgarter Oberbürgermeisters mit ihrem Sohn und Jurastudenten Carl Alexander, der sich von seiner Mutter offenbar unter der legitimen Bedingung, keine Maske tragen zu müssen, als Begleitung breitschlagen ließ, nebst einem nicht näher identifizierbaren, mystischen "Freund", wie es in der Bildunterschrift der StZ heißt. Der Schultes selbst war auf keinem Bild zu sehen – eher ungewöhnlich für den Feschtlesmeischter Number One, aber okay.

Damals wie heute Dekadenz

"Das hätte Herzog Carl Eugen 230 Jahre nach seinem Tod gut gefallen", weiß Berichterstatter Bogen. Hätte der Regent doch genauso wie sein Vorbild, der französische König Ludwig XV., "gern Feste gefeiert, die er von Versailles in Paris übernahm". Und es stimmt: Der Herzog Carl Eugen, den Bogen als glamourösen Aufhänger für seinen Text wählte, war ein feiergeiles Sexferkel, das Württemberg im 18. Jahrhundert mit seiner Luxus-Sucht fast in den Ruin trieb, seine Mutter nach einem Streit einsperren ließ und Schiller aus der Stadt jagte. "Und doch hat er Bleibendes geschaffen", steltt Bogen klar, "neben dem Schloss eine riesige Nachkommenschaft – mit angeblich 300 unehelichen Kinder [sic]". Wow. Ein richtig royaler Fuckboy, der auf Kosten Dritter so richtig sexy und glamourös die Sau rausgelassen hat. Wie beim Maskenball auf des Herzogs Schloss Solitude! Nagut, fast. An der mystischen Sause konnte laut Facebook-Werbung der "Schloss Solitude Gastronomie" für das Event "Masquerade" theoretisch jeder Affenspinner teilnehmen, dem ein paar geile Instagram-Stories und von der hiesigen Presse begleitetes Großbürger-Larping 125 Euro wert war.