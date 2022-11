Elon Musks Verteidiger:innen: Im Windschatten des reichsten Furzes

Warum? Ohne Scheiß, warum? Warum verteidigen Abertausende Menschen einen unermesslich reichen Sack, der mit einem Schlag den Welthunger beenden könnte, aber lieber Raketen für andere Reiche baut, damit die Sightseeing im All machen können? Wie peinlich ist das denn? Auch offline! Erst vergangenen Samstag hat mir ein Freund ein bisschen verschämt erzählt, dass es "doch schon krass sei, was Musk alles erreicht und erschaffen" hätte. Einfach ein "Ausnahmeunternehmer". Einer, der hart für seinen Reichtum gearbeitet hätte. Man sei ja doch "nur neidisch", wenn man Musk kritisiert. Auf dieses Argument läuft am Ende immer jede Kritik der Kritik an Superreichen hinaus. Klar, wer hätte nicht gerne keine Geldsorgen? Aber dieses ad-hominem-Argument ist bereits Teil dessen, was ich hier skizzieren möchte:

Während es in Deutschland bislang noch keine Begrifflichkeiten für das Phänomen gibt, bei dem irgendwelche Normies Superreiche hypen und verteidigen, spricht man in den USA schon länger von "rich people simping" oder "billionaire simping", also von "simps" (schlichtweg Deppen), die reichen Leuten übertriebenes Mitgefühl und Bewunderung entgegenbringen, die nicht erwidert werden. Ursprünglich bezeichnete der Begriff "simp" Männer, die sich extra-devot bei uninteressierten Frauen anbiedern, alles Mögliche für sie machen, um an Sex zu kommen, aber nie damit erfolgreich sind. Der "simp" ist damit das Gegenteil vom "pimp" – also einem Typen, der über "bitches" verfügt und sich nicht wie eine solche verhält.

Doch "simp" hat sich in Kombination mit anderen Bezügen im Internet längst verselbstständigt und wird, wie im Fall der Superreichen, auch für übertriebenes Anbiedern von irgendwelchen guys next door an Leute wie Elon Musk verwendet. "Verehren" passt nicht recht, weil zu positiv besetzt. Und auch "anbiedern" trifft es nicht, denn ein "simp" kommt im Gegensatz zum "pimp" nie ans Ziel, egal wie sehr er sich anbiedert. Trotzdem hat ein "simp" aber ein Motiv für sein läppisches Verhalten: die Gunst einer Frau. Was ist es also, das die Leute Superreiche so lappenhaft "simpen" lässt, wenn klar ist, dass "simping for billionaires" die reinste Form des "simpings" ist: Egal, wie arg man es will – man wird nie einer von ihnen werden.

Genie-Kult trifft auf neoliberalen Mythos

Wer sich ein bisschen mit "billionaire simping" beschäftigt, stellt alsbald fest, dass die Ursachen in Deutschland dieselben wie in den USA sind. Die totale Kommodifizierung des Individuums in der neoliberalen Hegemonie hat zu einer Fetischisierung der Ich-AG geführt, die das tragisch-dämlichste Narrativ des Einzelnen in der Gegenwart etablierte: Wer sich genügend anstrengt, kann es schaffen, kann auch in Tschörmeni vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Und wer es "geschafft" hat, wer reich ist, hat es dieser Logik zufolge auch "verdient", reich zu sein, ist ein "genialer Unternehmer", ein "Macher".