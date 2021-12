Gigantischer Schwindel: Sie nannte sich Cryptoqueen

Extravagante Adenauer-Stipendiatin

Bereits in ihrer Zeit als Gymnasiastin hatte Ruja einen Hang zur Extravaganz. High Heels, rot lackierte Fingernägel und knallrot geschminkte Lippen waren ihr Markenzeichen als Teenager, erinnern sich ihre früheren Klassenkameradinnen. Man wollte sie nicht in der näheren Umgebung haben, erzählen andere. Aber hoch intelligent, da sind sie sich einig. Ihr jüngerer Bruder war in der Skaterszene, Spitzname "Konsti Keks", unterwegs. Im Stadtteil Sulgen auf einem Skaterplatz traf er sich mit Kumpels. Einer erinnert sich an ihn als netten Typ: "Er war schon 16 und hat für uns Jüngere das Bier beim Edeka gekauft." Andere berichten von egoistischen Zügen, von einem Typ, der Kollegen hängen ließ, wenn es um seinen eigenen Vorteil ging. Bruder Konstantin sollte später noch eine wichtige Rolle spielen.

Etwa 15 Jahre später – Ignatova hat inzwischen in Konstanz in Wirtschaftswissenschaften promoviert, unterstützt von der Konrad-Adenauer-Stiftung, und ein Jurastudium in Oxford abgeschlossen – ist sie Gründerin eines mutmaßlich gigantischen Schwindels.

Mitgeholfen haben soll dabei ein Münchner Rechtsanwalt, Martin B., der am 14. Dezember 2014 ein Rechtsgutachten erstellt, wonach OneCoin ein "rechtmäßiges Produkt" sei. Ein knappes halbes Jahr später soll er Direktor der OneCoin Limited in Gibraltar geworden und das bis Heiligabend 2015 geblieben sein. Seit Mitte September 2021 sitzt er regelmäßig dienstags und donnerstags in einem Saal des Landgerichts Münster und muss sich wegen Geldwäsche verantworten. So soll er im Mai 2016 von der IMS in Greven 20 Millionen Euro auf sein Konto erhalten und dann auf Weisung der OneCoin-Chefin an eine Londoner Anwaltskanzlei weitergeleitet haben, die dafür zwei Wohnungen kaufen sollte. So soll es auch geschehen sein: das bereits erwähnte Penthouse und eine etwas bescheidenere Immobilie im fünften Stock für ihre bulgarischen Leibwächter, die laut BBC 1,9 Millionen Pfund gekostet haben soll.

Bodyguards fürs Tütenschleppen

Sie sollen es nicht leicht gehabt haben. Wie ein früherer Portier des Abbots House der BBC berichtete, sei sie gerne im Rolls Royce vorgefahren, und ihre Bodyguards seien nach einem Einkaufstrip durch Londoner Designer-Boutiquen "ziemlich außer Atem" gewesen. Jeder habe "mindestens 20 Tüten" zu schleppen gehabt. In ihrer Wohnung habe ein Lenin-Bild von Andy Warhol über dem Kamin gehangen, ein weiterer in einem Regal gelegen. Die Eigentümerin selbst sei jedoch nicht häufig präsent gewesen. Sie besitze Immobilien in Bulgarien, in Dubai, in der Nähe von Frankfurt: an der Auffahrt zur Autobahn, weniger als zehn Minuten zum Flughafen.

Doch im Jahr 2017 zog sich die Schlinge langsam zu. In den USA ermittelte das FBI gegen sie und OneCoin. In Deutschland hat die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Bafin) der IMS in Greven verboten, weitere Zahlungstransfers vorzunehmen. Ihren Bruder Konstantin hat sie inzwischen zu ihrem persönlichen Assistenten gemacht, er berichtet von einem Nervenzusammenbruch seiner Schwester. Am 25. Oktober fliegt sie mit Ryanair von Sofia in Bulgarien nach Athen – und ward nicht mehr gesehen. Zwei russisch sprechende Männer sollen sie in Empfang genommen haben.

Bruder Konstantin wird neuer Chef