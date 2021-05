BaFin: Die Bundesanstalt für Finanzbetrug

Als kurz darauf bekannt wurde, dass die Wirecard-Gang einen großen Teil ihres Guthabens offenbar erfunden hatte, löste sich binnen weniger Tage circa 20 Milliarden Euro Börsenwert in Luft auf. Nachdem ihnen in den Vorjahren offenbar keine Probleme aufgefallen waren, hatten die Wirtschaftsprüfer von Ernst&Young das Testat verweigert – die gleichen Prüfer also, die nicht nur Bilanzen bei der verschleppten Schlecker-Insolvenz bis zuletzt als einwandfrei testiert hatten. Sondern die auch Lehman Brothers eine saubere Buchhaltung attestierten, bis der Kollaps der Pleitebank die globale Finanzkrise 2008/2009 triggerte.

Wer überwacht eigentlich die Wirtschaftsprüfer? In Deutschland tut das eine Institution namens Abschlussprüferaufsichtskommission. Und macht wenigstens die ihre Arbeit ordentlich? "Chef Ralf Bose wurde gekündigt, weil auch er privat mit Wirecard-Aktien handelte, während seine Behörde den Fall bereits untersuchte", berichtete der "Deutschlandfunk" diesen März.

Jetzt lacht doch mal!

So viel staatliches Versagen, sei es aus Inkompetenz oder Komplizentum, kann nicht ganz ohne Konsequenzen bleiben. So wurde im Januar 2021 – und erst im Januar 2021 – klar, dass BaFin-Präsident Felix Hufeld seinen Posten räumt, ebenso wie seine Stellvertreterin Elisabeth Roegele. An der Spitze folgt nun der Ex-Banker Mark Branson.

Auch Reformen sind angekündigt. "Wir haben festgestellt, dass viele Möglichkeiten gar nicht existieren, von denen wir wahrscheinlich alle irgendwie gehofft haben, dass die doch normalerweise genutzt werden, und das muss sich jetzt ändern", sagte einer, der es besser wissen sollte, als irgendwie hoffen zu müssen: Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD. Die revolutionären Neuerungen, die nun angestrebt sind, fasst der "Deutschlandfunk" wie folgt zusammen: "Künftig soll die BaFin Unternehmen selbst und auch gegen deren Willen kontrollieren und sicherstellen können, alle Unterlagen zu bekommen." Oha! Zudem soll es "nicht mehr vorkommen, dass Hinweisgeber wie im Wirecard-Skandal nicht ernst genommen werden".

Dem Grünen-Politiker Danyal Bayaz, heute Finanzminister in Baden-Württemberg und vorher Mitglied des Wirecard-Untersuchungsausschusses, ist das zu wenig für eine schlagkräftige Reform. Am 2. Februar zitierte ihn die Tagesschau: "Für eine echte Neuaufstellung bei der Finanzaufsicht – da braucht es schon mehr als nur plakative Schlagwörter." Auch FDP-Mann Toncar hatte sich mehr erhofft: So sieht er in den geplanten Neuerungen vor allem den "Versuch, sich als Teil der Lösung zu inszenieren, nachdem Olaf Scholz in den letzten Monaten vor allem Teil des Problems war". Denn dieser habe "die eklatanten Versäumnisse seiner Leute" unter den Teppich gekehrt.

In der Tat scheint mehr als fraglich, ob sich die offensichtlich strukturellen Probleme bei der Überwachung von Finanzkriminalität durch ein paar ausgetauschte Personen und Placebo-Reformen beheben lassen. Aktuell ist es ein ziemlich dreister Euphemismus, die BaFin überhaupt als Aufsicht zu bezeichnen. Aber was ist sie dann?

Ein nicht mehr reformierbares Elend, das aufgelöst und umstrukturiert neu gegründet werden sollte. Solange man sich aber mit ihrer Existenz abfinden muss, bleibt jene eine Strategie, mit der auch die Arbeit des Verfassungsschutz' etwas erträglicher wird: Beide Projekte darf man keinesfalls zu ernst nehmen, sondern sollte sie, fürs Seelenheil, als klandestine Satire begreifen.