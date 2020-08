Wirecard-Skandal: "Es wird zur Sucht"

Besitzen Sie heute noch Wirecard-Anteilsscheine?

Nein, Gott bewahre! Am Tag danach, wieder zuhause, habe ich zwar auf Kurserholung gehofft und zunächst die Aktien gehalten. Obwohl die Hiobsbotschaften immer dramatischer klangen. So wurde bereits spekuliert, dass die fraglichen Treuhandkonten bei philippinischen Banken gar nicht existieren. Es kursierten erste Gerüchte über milliardenschweren Betrug, und trotzdem verharrte ich wie ein Kaninchen vor der Schlange. Mein Hoffen auf ein Kurswunder wurde bitter enttäuscht: zum Wochenschluss markierte Wirecard mit knapp 24 Euro einen neuen Tiefststand.

Wann haben Sie Ihre Verluste letztendlich realisiert?

Nachdem übers Wochenende weitere Details über Bilanzmanipulationen durch die Medien gegeistert waren, begann auch ich mein Depot zu bereinigen: 250 Wirecard-Aktien gingen am frühen Montagmorgen weg. Zum kläglichen Stückpreis von 12,50 Euro. Bezahlt hatte ich zu Jahresbeginn noch rund 140 Euro. Mit einem Klick waren rund 32.000 Euro im Eimer. Doch es kam noch schlimmer. Der Restbestand verlor weiter an Wert. So setzte am Dienstag zwar eine Kurserholung bis auf fast 19 Euro ein – was ich aber zu spät auf dem Schirm hatte und die Aktie bereits wieder wie ein Stein ins Bodenlose fiel. Zwei Tage später stieß ich meine letzten Wirecards ab, zum Schnäppchenpreis von 2,15 Euro. Allein diese Transaktion bescherte mir knapp 7000 Euro Miese. Börse kann richtig brutal sein.

Wie fühlt man sich als Besitzer von Wertpapieren, die plötzlich nahezu wertlos sind?

Ich versuche, nicht mit dem Schicksal zu hadern, dass sich ein Jahresverdienst in Luft aufgelöst hat und ein Teil der Altersvorsorge futsch ist. Mein Geld ist zwar nicht vernichtet, wie Medien nach dem Kurssturz fälschlicherweise titelten. Es steckt jetzt in den Taschen besserer Spekulanten – was allerdings ein schwacher Trost für mich ist. Ich schäme mich etwas, zu den Losern zu gehören, die sich nicht rechtzeitig von Wirecard getrennt haben, so wie es angeblich die meisten großen Aktienfonds gemacht haben. Viele Banken, Finanzportale und Fondsmanager hatten ja noch bis zuletzt von tollen Kursperspektiven gefaselt. Alles Schall und Rauch – einen geplanten Autokauf musste ich wegen der unerwarteten "Finanzlücke" vorläufig abblasen.